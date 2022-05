53 años después, estamos a un paso de ganar Eurovisión

Muy atrás ha quedado ya toda la polémica que se formó cuando el pasado mes de Enero, y después de ganar el Benidorm Fest, Chanel Terrero se convirtió en la representante española del Festival de Eurovisión.

Esta completa artista que destaca por sus capacidades como cantante, bailarina y actriz, ha enamorado poco a poco a los seguidores del festival y ha demostrado su compromiso y profesionalidad a la hora de preparar su candidatura.

La última vez que ganamos Eurovisión fue en el año 1969 con el Vivo Cantando de Salomé.

España solo ha ganado Eurovisión en dos ocasiones: En el año 1968 Massiel se alzó con la victoria y pasó a la historia del Festival gracias a la carambola que la llevó a interpretar el icónico La, la, la que el Dúo Dinámico había compuesto para Serrat.

Un año después, en 1969, Salomé, con su mítico vestido azul de flecos diseñado por Pertegaz, se subió al escenario del Teatro Real de Madrid para enamorar a Europa con Vivo Cantando, una canción compuesta por María José de Ceratto (música) y Aniano Alcalde (letra) y que contó con los arreglos de Augusto Algueró.

Repetimos triunfo, pero en esta ocasión fue compartido con Francia, Reino Unido y Países Bajos, ya que los cuatro países quedaron empataron en la primera posición.

Gracias a una brillante labor de comunicación y promoción por parte de RTVE, Chanel no ha dejado de estar presente en los medios durante los pasados meses: entrevistas, actuaciones en fiestas eurovisivas, viajes al extranjero… Este año no se puede escuchar en redes ese manido mantra de que "Televisión Española no quiere ganar Eurovisión".

Las expectativas son muy altas de cara a la gran final que se celebrará el próximo sábado 14 de mayo y los sueños de los fans españoles parecen más cerca que nunca del micrófono de cristal:

Después de ver la actuación completa de Chanel tengo CLARÍSIMO que vamos a ganar. #EUROVISION — David (@MrDavidMonteith) May 7, 2022

Hace mucho que no nos vemos en una como esta.

Tanto Chanel como su equipo han hecho un gran trabajo y hay opciones, no sé si de ganar, pero seguro de hacer un gran resultado. Tengo muchísimas ganas de que llegue la final.

A por todas @ChanelTerrero 🙌#Chanelazo https://t.co/iYZMMsOyz1 — Lidia 🌻 (@Lidia_Rguez_) May 7, 2022

Chanel va a impactar muchísimo sea el puesto que sea por que su actuación no se ha visto JAMÁS nada idéntico en Eurovisión a nivel visual y musical. Ganar ya no lo se, pero el Top 5 lo tenemos ASEGURADISIMO 😍😍 pic.twitter.com/JXXqkDdVXe — javi 🥭 (@autesingular) May 7, 2022

Otros, son más cautos y nos recuerdan que, al margen de la victoria, lo importante es el trabajo bien hecho: