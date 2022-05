Nacho Palau desvela cómo fue su ruptura con Miguel Bosé

Telecinco estrenó este viernes 6 de Mayo Déjate querer, un nuevo formato presentado por Toñi Moreno con una mecánica más que similar a Volverte a ver, otro programa de la cadena presentado por Carlos Sobera. El primer invitado fue Nacho Palau, que ofreció su primera entrevista extensa y personal.

Esta se grabó poco antes de que comenzara Supervivientes y, al igual que en el reality, dejó claro que se trata de una persona muy sensible. Explicó, emocionado, cómo había sido su ruptura tras más de 20 años con Miguel Bosé, aunque a la sombra, y cómo hizo público mediante un comunicado que lucharía por los intereses de sus cuatro hijos, pues Bosé optaba por separarlos.

Según contó, Miguel llegó a la casa de Madrid donde estaba Palau con los cuatro hijos, cogió a sus dos hijos biológicos y se los llevó. "Lo peor que he llevado ha sido no vivir con los cuatro. Yo no soy quien toma esa decisión, lo hizo Miguel", dijo con tristeza.

Si no se hubiese separado del cantante, Palau no habría acudido a ningún plató a contar su versión, tal y como dijo, pues siempre había preferido mantenerse al margen. "Cuando te enamoras, te enamoras, estás dispuesto a todo, y eso es lo que hice. Estaba con una persona conocida y entiendes que llevaba su vida, su carrera, jamás me he metido, he sido feliz, trabajando en su finca...", recordó.

Tras la ruptura, el Nivel de vida de Palau cambió radicalmente y fue especialmente difícil para él "por los niños que había de por medio" y por la frustración que sentía al ver que las cosas habían salido mal y que él no había sabido arreglarlas y habían "pasado del amor al odio en muy poco tiempo".

El artista había tardado mucho tiempo en sentirse entero y listo para abrirse a otras personas, pero ese momento había llegado y reconoció que estaba en un punto de "abrir ventanas": "Ahora me veo más preparado, menos asustado, con más ganas. Todo fue difícil por el cambio de vida, mis amistades, fue desagradable. Al volver a Valencia, tardé a entender que aquello era real", lamentó.

El también charcutero dejó claro que no reconocía al Miguel Bosé actual, aunque mantuvo que le querrá siempre y que siempre será el padre de sus cuatro hijos, por lo que le desea "la mayor felicidad". Además, insistió en que no sentía ningún rencor. Tanto es así, que dijo que volvería a vivirlo todo de nuevo, pues había sido muy feliz "quitando los últimos años, que han sido horribles".