Nacho Palau, en 'Déjate querer': "Estoy seguro de que Miguel Bosé sabe que tiene cuatro hijos"

Nacho Palau ofreció una entrevista este viernes 6 de mayo en Déjate querer, un nuevo formato de Telecinco presentado por Toñi Moreno que comparte la mecánica de otros programas muy similares, como Volverte a ver o incluso Sorpresa Sorpresa.

La entrevista fue grabada poco antes de que el artista se marchara a Supervivientes, y estuvo vertebrada por su ruptura con Miguel Bosé y la gestión que la expareja había hecho de la custodia de los cuatro niños que consiguieron, mediante gestación subrogada, mientras estaban juntos.

A día de hoy, Palau y Bosé mantienen un desencuentro por esa cuestión, pues los niños fueron separados cuando se rompió la pareja en una decisión que nunca ha sido respaldada por el valenciano.

Este djeó claro que era padre de cuatro hijos y que creía que Miguel también se sentía padre de los cuatro, una respuesta a una pregunta de Moreno sobre el hecho de que, legalmente, los dos mayores son del cantante y los dos menores del charcutero, aunque en la actualidad los pequeños viven separados por 9.000 kilómetros.

En esa línea, Palau no dudó al decir que lo más duro de la separación para él había sido, precisamente, separarse de los niños. "Cuando digo que no soy yo quien toma la decisión de separar a los niños, no es por tirar la piedra y esconder la mano. Porque cuando, después de muchos años, decides ser padre, tener cuatro manos, con todo lo que conlleva, eso es real", aseveró.

Sobre la relación entre las dos parejas de niños, que se ven cuando tienen ocasión, declaró: "Igual cuando sean mayores decidirán si quieren vivir juntos, pero se quieren como cuatro chicos, cuatro hermanos".

El momento más emotivo de la noche llegó cuando Palau se emocionó al ver los dibujos que le habían hecho sus hijos antes de marchar a Supervivientes, que reflejaban a su padre como todo un héroe entre tiburones.

"Lo que más me hace sufrir es pensar en los otros dos hijos, los que no están conmigo, no saber su día a día. Tengo un sentimiento de culpabilidad enorme. Me siento mal por no estar ahí", lamentó.