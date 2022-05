Llega el crucero más grande del mundo a Barcelona: tiene ocho barrios y 'supersuites' con restaurante privado

El crucero más grande del mundo ha llegado a Barcelona. Royal Caribbean, la empresa propietaria del “Wonder of the Seas”, ha escogido el puerto de la ciudad como punto de partida de la nueva temporada, que arrancará el próximo domingo 8 de mayo.

En una ruta de siete días navegando por el Mediteráneo, el barco parará en ciudades como Florencia, Nápoles, Capri, Marsella y Málaga. Con capacidad para 7.000 personas y 2.000 miembros de tripulación, el Wonder of the Seas zarpará cada domingo desde Barcelona, donde tiene el puerto base, y Roma hasta finales de octubre, haciendo un total de 26 salidas.

Una de las novedades es que el crucero está dividido en ocho barrios con zonas para 'supersuites' con restaurante privado, cine y karaoke.

El barco ofrece múltiples opciones gastronómicas. Los pasajeros podrán escoger entre 40 bares y restaurantes y, para los más pequeños, habrá diferentes actividades en las zonas del rocódromo, piscina y toboganes.

El presidente del Port de Barcelona, Damià Calvet, anunció la semana pasada que Royal Caribbean ha presentado oficialmente el proyecto para construir una terminal de cruceros propia, la que será la séptima y última, en el muelle Adossat de la infraestructura.