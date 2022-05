La brutal violación de Igualada a una joven de tan solo 16 años ha conmocionado a todo el país. A raíz de la detención del presunto violador, que ha preferido ocultar su rostro, la posible reinserción de este tipo de criminales ha suscitado un gran debate.

Las secuelas físicas de la agresión sexual fueron brutales. Tanto es así que la joven ha perdido el 90 % de audición de uno de sus oídos. Además, tras conocer la identidad del supuesto agresor, la información acerca de sus antecedentes corrió como la pólvora.

Al parecer, la madre del presunto violador señaló que este había abusado de su hermana de tan solo siete años, motivo por el que su madre optó por echarle de casa. Sin embargo, la condena por este acto fue mínima: dos cursos de educación sexual y adicciones.

Patricia Pardo, presentadora de El programa de Ana Rosa, que siempre ha desconfiado de la reinserción de este tipo de delincuentes, ha señalado: "Yo no creo en la reinserción. Una persona que ha intentado violar a su hermana de siete años, lo siento, pero yo no lo quiero como vecino. Me dan igual los cursos de reinserción que haya hecho".