Marta López Álamo comparte sus medidas y reflexiona sobre su peso

Más allá de su perfil como modelo, Marta López Álamo también trabaja en las redes sociales, donde, de vez en cuando, realiza un cuestionario en el que participan sus seguidores. Esta práctica es muy común entre las influencers, que suelen responder a preguntas sobre su profesión y su vida personal.

Una de las cosas que más llaman la atención al público de López es su frenético ritmo de vida, en el que son imprescindibles el gimnasio y una buena alimentación. Por ello, no es de extrañar que los usuarios le hagan preguntas sobre su peso o sus medidas, algo sobre lo que siempre se posiciona fomentando el amor propio.

La pareja de Kiko Matamoros ha explicado que "el peso es una cifra", indicando que no se pesa desde hace siete años. Esto tiene que ver, en parte, con el trastorno de la conducta alimentaria que sufrió en su adolescencia.

"No necesito pesarme. Para mi trabajo me sirven mis medidas", ha aclarado, revelando que a sus 1,76 metros de altura se suman unas medidas de "83-59-90".

"Mi constitución es así. Tengo muy poquita cintura, a mi hermana le pasa igual", ha expresado antes de lanzar un mensaje de autoestima: "No os comparéis con nadie porque hay mil tipologías corporales y el peso no es una referencia". "No os obsesionéis por el peso porque lo único que puede traer es problemas y que tu vida depende de las cifras", ha añadido.