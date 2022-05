Polémica con el 'influencer' Javi Zone tras criticar las axilas sin depilar de Amaia Romero: "Me da bastante grimita"

Amaia Romero vuelve a estar de promoción y con ello, vuelven las polémicas. Su nuevo disco, Cuando no sé quién soy, saldrá a la luz el próximo 13 de mayo, pero eso no es lo que ha destacado el cantante Javi Zone.

Aunque no es la primera vez que la exconcursante de Operación Triunfo es señalada y criticada por llevar las axilas sin depilar, este influencer ha reanimado el problema con su opinión.

"Estaba leyendo un artículo sobre Amaia y ver un matojo en los sobacos en pleno 2022... Arrggg. Cada uno es libre de ir como quiera, pero a mí me da bastante grimita", escribió en un tuit por el que recibió bastantes comentarios negativos.

Estaba leyendo un artículo sobre Amaia y ver un matojo en los sobacos en pleno 2022..... Arrggg. Cada uno es libre de ir como quiera pero a mí me da bastante grimita https://t.co/k8btaRDkal pic.twitter.com/k2BrmOkkzl — JaviZone 🇺🇦 (@JavierSanz) May 1, 2022

Una reacción que, aseguró sorprendido, no se había imaginado: "No pensaba ofender a nadie comentando que me da grima un matojo de pelos en las axilas de una mujer, pero viendo la reacción de las ofendiditas me reafirmo. No me quiero imaginar lo que deben tener en El Monte de Venus".

No pensaba ofender a nadie comentando que me da grima un matojo de pelos en las axilas de una mujer, pero viendo la reacción de las ofendiditas me reafirmo. No me quiero imaginar lo que deben tener en El Monte de Venus 🤮 pic.twitter.com/JUjHPIoQ9Q — JaviZone 🇺🇦 (@JavierSanz) May 1, 2022

Desde entonces, cientos de mensajes le han recordado que no debe someter a mujeres a presiones sociales que los hombres no sufren. Sin embargo, él no parece haber cambiado de opinión.

Me parece antiguo y una guarrada, punto. Si tú llevas un arbusto en tu pubis enhorabuena — JaviZone 🇺🇦 (@JavierSanz) May 1, 2022

"Me parece antiguo y una guarrada, punto", se ha reafirmado en varias ocasiones. Además, después de ofenderse él mismo por la decisión personal de otra persona, ha asegurado que hoy en día la gente se enfada con todas las opiniones.