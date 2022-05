La dependienta viral que aprendió lengua de signos se reencuentra con el niño de su historia: "¡Ha venido a buscarme, qué ilusión!"

La semana pasada, Belu, una dependienta de una tienda de chucherías, se hizo viral tras contar la tierna historia que vivió con un niño sordo al que atendía. Pero ahora, este pequeñín ha regresado y la tiktoker se ha emocionado con su reencuentro con él.

La joven contó en un vídeo en redes que había aprendido algunas palabras en lengua de signos para comunicarse con este cliente tan joven, y la reacción de él fue muy emotiva. "Yo no sé signar, pero quiero aprender por ti", le dijo ella.

Tras toda la repercusión mediática, este miércoles el niño ha regresado después de muchos días, algo que ha provocado los nervios de Belu. "El pequeñín ha venido a buscarme a la tienda. Me muero", ha contado en TikTok.

"Estaba yo cobrando tranquilamente y le veo al final de la cola. Se me ha parado el corazón. Me ha hecho un montón de ilusión", ha asegurado. "Me ha dado un abrazo, y luego otro, y otro más. Nos hemos seguido en Instagram, en TikTok, le he dado mi número, todo".

"Quiere hablar con su mamá para subir fotos y veréis qué maravilla de niño. Estoy flipando. Estoy contentísima", ha concluido en su vídeo, que ya acumula más de 125.000 visualizaciones.

Jopetas en serio mi gente, estaba teniendo un día pésimo pero este pequeñin (que os digo que se ha enfadado porque tiene 11, no 7 pero se me da muy mal lo de los niños y las edades) me ha alegrado la tarde!! — Belu 🌙 (@santobelen_) May 4, 2022

"¡Estaba teniendo un día pésimo, pero este pequeñín (que os digo que se ha enfadado porque tiene 11, no 7, pero se me da muy mal lo de los niños y las edades) me ha alegrado la tarde!", ha tuiteado también.