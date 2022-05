El 'influencer' Jorge Cyrus pasa por quirófano para deshacerse de su mayor complejo, su nariz: "De pequeño me llamaban 'tucán'"

Jorge Cyrus pasó por el quirófano por fin a finales de abril después de diez años esperando poder permitirse una rinoplastia, tras sufrir una dura adolescencia donde sus compañeros de clase hacían bromas con su nariz.

Así lo ha contado en su canal de Mtmad, donde ha llevado a sus seguidores por las horas previas a la operación. En una conversación con el cirujano, el doctor ha explicado bien el procedimiento.

Se trata de una "cirugía de rinoplastia ultrasónica". "Vamos a quitar el caballete y a ajustar el tamaño. Queremos que quede natural y con proporciones normales al cliente. En el caso de Jorge hará que se vean los orificios más pequeños al estar la nariz más cerca de la cara", ha declarado el especialista.

Un complejo paso por quirófano en el que el influencer no se ha mostrado nervioso, todo lo contrario. Entusiasmado de poner decir adiós a algo que le ha causado tanto dolor en su vida.

"Llevo muchos años esperando esto. Jamás pensé que iba a llegar este momento", ha comentado. "Estoy aquí después de mucho esfuerzo, me ha costado ahorrar el dinero. Si no me dedicara a las redes sociales, no creo que jamás lo hubiera conseguido".

Ha asegurado que han sido "muchos comentarios y muchos años de pasarlo mal con el físico" lo que le ha llevado a tomar la decisión. "Aunque doy una imagen de que da igual, sufro mucho por la estética", ha confesado, llegando a revelar que siempre retoca todas las fotos que sube a Instagram.

Ha recordado su paso desde 3 de la ESO hasta 1º de Bachillerato, cuando su nariz fue "el objeto principal de burlas" de su clase: "En mi pueblo siempre me han insultado por la calle. Me llamaban 'tucán' y 'maricón'".

"Quizás si no hubiera recibido todos esos comentarios, ahora mismo no estaría aquí", ha reflexionado finalmente mientras estaba ingresado en el hospital.

A pesar de que el vídeo muestra todo el proceso, aún queda esperar al viernes 6 de mayo por la mañana para que Jorge muestre el resultado final en sus redes sociales, con la herida de la operación ya curada.