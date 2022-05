Lucía Sánchez desvela que ya tiene elegido el nombre de su bebé

Lucía Sánchez, exparticipante de La isla de las Tentaciones, está viviendo uno de los momentos más felices de su vida tras anunciar que se encuentra embarazada. La joven está esperando su primer hijo, fruto de su relación con su expareja, Isaac Torres.

Desde que Lucía se enteró del embarazo, no ha parado de contar todos los detalles a sus 680.000 seguidores en Instagram. También lo ha hecho a través de su canal de Mtmad, el cual ha pasado de llamarse Para mí a Para nosotros, lo que demuestra la ilusión de la gaditana por esta nueva etapa.

Recientemente confesó que ya conoce el sexo del bebé, pero que, por el momento, no lo revelará a pesar de la insistencia de sus seguidores. Como tampoco va a desvelar el nombre del pequeño o la pequeña. Eso sí, sabe cuál será y ha dado alguna pista.

"Yo tengo los dos nombres elegidos, un nombre de niño y un nombre de niña pero no os lo voy a desvelar todavía", comenzó diciendo la gaditana en uno de sus vídeos. "Lo que si voy a hacer, es decir dos o tres nombres de niño y dos o tres nombres de niña... Y entre esos nombres está el que voy a elegir para mi niño o niña", aclaró Lucía.

"Empezamos por el niño, me gusta... Martín, Rodrigo, Mateo... De niña me gusta, Jimena, Manuela y Mía, aunque Carmen me encanta también", indicó la exnovia de Isaac, dejando en el aire cualquier posibilidad.

La futura mamá tampoco ha querido perder la oportunidad de mostrar todos los regalos que está recibiendo de su entorno más cercano. El más destacado ha sido un ecógrafo, para que ella misma en su casa pueda escuchar los latidos del bebé.