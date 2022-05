Britney Spears desvela los traumas que le causó su padre de adolescente: "Arruinó mi semilla"

Ha borrado el texto, no la imagen, pero aún así una de las últimas publicaciones de Britney Spears en su Instagram (es seguida por 41 millones de followers) ha corrido como la pólvora entre sus fans, dado que en ella explicaba cómo su padre, James Spears, el mismo hombre que tuvo su tutela durante 13 largos años, fue quien le creó varios traumas que derivaron en problemas de autoestima y en cómo la cantante afrontó desde siempre su vida sexual.

Dichos temores, varias de sus inseguridades y algunas dificultades que ha atravesado, ha explicado la Princesa del Pop, tuvieron su origen en el comportamiento y las palabras que Jamie le espetaba cuando aún era una adolescente. Ahora, a la espera por fin de su tercer y esperado bebé (precisamente su padre le negaba esta posibilidad, obligándola a llevar un DIU), Britney puede hablar.

Si hace poco comentaba que sufrió depresión posparto en sus primeros embarazos por la represión paternal, ahora ha utilizado una fotografía de cuando tenía 13 años (más o menos de cuando empezó en The Mickey Mouse Club) para asegurar que esa fue una de las últimas veces que sintió segura de su aspecto antes de que llegase su controladora familia.

"13 fue la edad en la que de veras me sentí, aunque fuera un poco, guapa...", ha comenzado un texto ya borrado la artista. "Y pienso que mis días de rebeldía se debieron en gran parte al hecho de que continuamente tenía que estar perfecta y sexy. Así que me lancé hacia el otro extremo y me volví salvaje y traviesa. ¡Pero en esos días rebeldes, lo digo de corazón, todavía me tenía que sentir guapa!", ha continuado.

Para Britney una de las cosas que más le "duele recordar" de su adolescencia es que todo el tiempo le decían "que estaba gorda y que nunca estaría lo suficientemente buena". "Mi padre siempre me hizo sentir que jamás podría dejar de seguir esforzándose y esforzándose y esforzándose hasta el final", ha añadido, "y el daño psicológico de mi padre y de cada jodida persona que lo apoyó siempre estará ahí".

La autora de éxitos como Toxic o Womanizer ha sido clara: "Mi padre arruinó la semilla más profunda de mi ser, aquella que me hacía sentir hermosa como cuando tenía 13 años. Arruinó la confianza en mí misma, mi diálogo interior, y sí, incluso mi vida sexual... ¡Todo absolutamente tirado por la borda!".

"¡Como me hizo sentir fea, lo fui! Creedme, cuando te sientes guapa el mundo es completamente diferente... Lo sé porque he sido testigo de ambos mundos", ha añadido Britney que ha finalizado asegurando que ahora se siente "bellísima". " Lo que piensas es lo que eres y yo me siento un poco en mis 13 otra vez. ¡Como me hago sentir hermosa, lo soy!", ha terminado.