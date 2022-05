Fran, el gladiador de 'First dates': "Ligo más vestido de romano que trabajando de stripper"

Ataviado con un casco de gladiador en la mano. Así llegó Fran este miércoles a First dates en busca del amor. El valenciano comentó que era un apasionado de la historia de Roma: "Me gusta hacer obras de teatro vestido de gladiador".

Carlos Sobera le preguntó si era artista, y Fran le explicó que "principalmente trabajo de matarife, donde llevo 24 años matando cerdos en un matadero. Los extras son recreador romano, actor, modelo y stripper".

Eso sí, le aclaró que el casco solo se lo ponía en las recreaciones romanas, no cuando hacía shows desnudándose. "¿Se liga más como stripper o como gladiador?", le preguntó Sobera.

Fran le contestó que "como gladiador, creo que les atrae el misterio de no verme la cara por el casco, también vamos lubricados con mucho aceite en el cuerpo, la mayoría somos corpulentos... eso también les pone".

Carlos Sobera y Fran, el gladiador de 'First dates'. 20minutos | MEDIASET

Su cita fue Verónica, que se definió como "muy expresiva, extrovertida, cachonda, simpática, me gusta reírme, conocer gente... y estoy un poquito loca. Pero es que eso me gusta".

"Llevo tantos años soltera que ya no sé lo que me gusta y lo que no", le confesó a Sobera, que le preguntó si le gustaban los gladiadores. "Con el casco he alucinado, no sé si Carlos me estaba vacilando, pero me gustaría tener una cita con uno dependiendo de la espada que tenga...", le contestó al presentador.

Los casi dos metros de altura de Fran sorprendieron a Verónica: "He alucinado y, de primeras, me ha parecido muy guapete y buen tío", afirmó. "Me gustan bajitas, casi todas mis novias han sido así", señaló el valenciano.

Durante la cena, Verónica le contó a su cita que llevaba 10 años soltera: "Tengo otras cositas en el cajón de los calcetines para aliviarme... eso está cerrado ya, pero es como ir en bici, no se olvida y estaría yo dispuesta a no ser virgen otra vez".

Pero no le hizo ninguna gracia que Fran fuera stripper: "Si te pones a hablar con una chica en plan roneo, me mosqueo. Imagínate si encima le pones a la chica todo el cimbrel ahí en la cara".

Verónica y Fran, en 'First dates'. MEDIASET

Él le contestó que era un profesional y que no enseñaba sus partes más íntimas. Incluso había llevado a alguna de sus ex a ver el show para que se quedaran tranquilas y no desconfiaran de él.

Pero Verónica se quedó sin palabras al saber que también era matarife: "Lo del matadero me ha matado porque me gustan mucho los animales. No obstante, también me gusta mucho el jamón...".

Al final, las profesiones de Fran pesaron en la decisión de la comensal, que no quiso tener una segunda cita: "No somos compatibles". El valenciano tampoco quiso volver a quedar porque "no aguanto los celos en una pareja".