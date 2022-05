Antonio Resines, en 'El hormiguero': "En la UCI le llegué a pedir a los médicos que me pegaran un tiro"

Tras visitar a Broncano en La Resistencia el pasado lunes, Antonio Resines visitó este miércoles El hormiguero para presentar su nueva serie, Sentimos las molestias, en Movistar Plus+.

La ficción es una comedia sobre la amistad y el desencanto de la vejez en la que el actor interpreta a un aclamado director de orquesta que mantiene una amistad de décadas con una viaja gloria del rock, interpretado por Miguel Rellán.

Antonio Resines nos cuenta la trama de “Sentimos las molestias”, su nueva serie en @MovistarPlus #ResinesEH pic.twitter.com/hZXbkia3pf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 4, 2022

Pero antes de hablar de la serie, Pablo Motos quiso que Resines recordara su paso por la UCI tras superar la covid hace unos meses: "Antes de nada quiero decirte que te quiero mucho y lo hemos pasado bastante mal", afirmó el presentador.

"La sanidad pública ni está bien pagada ni bien agradecida", comentó el intérprete. "Me cogí la variante Delta porque no me había puesto todavía la tercera vacuna", añadió.

“Pido a la administración que se se sienten con ellos” Antonio Resines pide apoyo para la Sanidad pública #ResinesEH pic.twitter.com/zkCcO5QkZi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 4, 2022

Resines también destacó que "mi mujer me dijo que me vio ponerme de color gris antes de llamar a una ambulancia y llevarme a urgencias. Allí tuve delirios con Hitler, Mussolini y Franco. Les llamaba Adolfo, Benito y Paco".

El valenciano le contestó que "siempre has tenido muy raros, mira en Los Serrano...". Pero el actor también destacó que "en mis delirios apareció José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. Él no lo sabe".

"Curiosamente, al poco de recuperarme, me llamó para que diera el pregón de las fiestas de San Isidro", afirmó Resines.

Pero lo más sorprendente fue cuando el invitado recordó que "en la UCI le llegué a pedir a los médicos que me pegaran un tiro. No podía más". Y añadió que "eso fue en un momento que sabía que eran médicos, porque en los delirios pensaba que eran de la cúpula militar de ETA".