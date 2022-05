ElXokas estalla contra una periodista por elegir su imagen de portada de un artículo: "Yo genero muchos 'clicks' porque soy el mejor"

La última noticia sobre las condiciones laborales de los editores de streamers ha hecho estallar a estallar al Xokas, aunque no por las razones evidentes. El streamer ha vuelto a mostrar su lado más agresivo al descubrir que formaba parte de un artículo sobre las quejas de estos trabajadores.

El gallego ha comentado la noticia del medio El periódico español enfadado por haber sido elegido como foto principal del mismo y ha decidido atacar directamente a Analía Plaza, la redactora, con graves descalificativos.

"Pone mi foto como si cualquiera de mis editores cobrase mal, tuviera malas condiciones o yo lo hubiese tratado mal", se ha quejado a gritos, para luego añadir que la periodista era una "puta incompetentemente".

"Genera muchos clicks que yo salga en cualquier parte, sobre todo para meterme mierda", ha comentado. "Yo genero muchos clicks porque soy el mejor. Cualquier cosa que se habla de mí, va a generar tráfico", ha explicado.

"Yo entiendo ese afán de colgarme a mí los muertos, pero lo que tendría que hacer esa puta incompetente es hablar con mis editores", ha añadido. Unas desagradables palabras que la periodista no ha dudado en responder.

No metí esas aclaraciones en el artículo porque pude sacar la información de otros sitios, pero ya lo sabéis (y Xokas también podría preguntarle a su editor antes de insultarme tan alegremente). — Analía Plaza (@lalalalia) May 3, 2022

"Escribí a su editor, que no pudo hablar conmigo por estar enfermo, y que esta mañana me ha hecho una aclaración y he añadido al tema. También contacté con el de Ibai, que no me contestó", ha explicado.