Los editores de 'youtubers' y 'streamers' se unen en un sindicato para denunciar "la explotación laboral" que sufren

El negocio de las grandes figuras de Twitch y YouTube no deja de crecer, y con ello, todo el equipo que los sostiene por detrás. No es secreto que la mayoría de youtubers y streamers cuentan con un editor que les ayuda a manejar sus vídeos, pero lo que no se sabía eran las malas condiciones laborales que tenían algunos.

Desde el comienzo de la plataforma hasta el boom actual de las emisiones en directo, la edición del contenido ha sido un problema recurrente de los creadores, que han acudido a expertos en estas herramientas para poder tener más relevancia con vídeos virales.

Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de dinero que estas cuentas generan, los editores son incapaces de llegar a final de mes. Así lo destapó hace unas semanas el también streamer Anujbost, después de que un compañero ofreciera pagar 70 céntimos a un editor por crear vídeos para TikTok.

Este estudio ha sido realizado mediante el servidor de editores donde se están organizando para mejorar sus condiciones laborales.



La muestra de 92 personas incluye editores españoles y de latam desde los más grandes (Editores de ibai, knekro o Juan Guarnizo) a los más pequeños — Anuj (@Anujbost) March 24, 2022

En un estudio realizado entre 92 de los trabajadores que se dedican a organizar, cortar y resumir los directos de los streamers para colgarlos en otras plataformas, se revelaron pésimas condiciones laborales.

SALARIO MENSUAL:



-El 37,8% cobran menos de 500 euros



-El 26,7% cobran entre 500 y 1000 euros



-El 18,9% cobran entre 1000 y 1500



-El 16,7% cobran más de 1500 — Anuj (@Anujbost) March 24, 2022

Más de la mitad no alcanza el Salario Mínimo actual de 1.100 euros, algunos ni siquiera llegan a los 500 euros al mes con su trabajo. Cobran en negro, no tienen un horario habitual y deben estar disponibles a cualquier hora.

HORAS DE TRABAJO Y JORNADA LABORAL:



-El 16,9% de los editores dedican 3 horas por cliente



-El 14,6% dedica 8 horas o más por cliente



-El 18,9% trabajan 8 horas



-El 31,1% trabajan más de 8 horas



-El 81,3% no tienen jornada laboral y atienden pedidos y cambios a cualquier hora — Anuj (@Anujbost) March 24, 2022

Además, suelen tener exclusividad con un solo cliente, a pesar de que con ese trabajo no alcance una remuneración digna a final de mes. Por lo tanto, la mayoría no pueden ni darse de alta como autónomos.

Tras descubrir la situación, Anujbost, que en realidad se llama Juan Hernández, creó en la plataforma Discord un grupo con el objetivo de organizar el primer sindicato de editores que incluya tanto españoles como a latinoamericanos.

Si eres editor y te interesa esto puedes entrar al servidor de discord donde se están organizando reuniones, charlas y asesorias de autonomos 100% gratuitas e instructivas https://t.co/XlmLVYm0Ud — Anuj (@Anujbost) March 24, 2022

Casi un mes después, ha hecho balance en El Periodico de España. Hay 481 personas en la discusión: "Es la mayor muestra de editores de vídeo de España y Latinoamérica. Están todos, incluso de los grandes streamers. También permitimos entrar a aspirantes a editores y diseñadores".

Actualmente, se encuentran en conversaciones con UGT para buscar la mejor solución a su situación y crear una asociación o un colegio profesional. Mientras tanto, se están asegurando de concienciar a los participantes del rango de precios que deben seguir.

Las desigualdades se demuestran de dos maneras muy concretas, ha expuesto. En primer lugar, entre streamers grandes y medianos. Y, en segundo lugar, entre los que buscan mano de obra en España y los que deciden pagar todavía menos cantidad a editores latinoamericanos.

"Hemos llegado a la conclusión de que si un latinoamericano trabaja para España, debe cobrar el precio estipulado en España, igual que si nosotros trabajamos para un estadounidense cobramos los precios que se manejan allí", ha declarado un editor al medio mencionado.

Por eso, Anujbost hace hincapié en la importancia estos profesionales: "El trabajo del editor es importante y muchos no se dan cuenta porque son gente humilde". Asegura que merecen un sueldo tan alto como el del creador de contenido para el que trabajan.

"La explotación de editores existe desde que los youtubers requieren de ellos. Son casos muy típicos. Es un sector de gente muy joven que empezó a editar por las risas y a quienes han terminado timando, pagándoles muy poco o no pagándoles. Y hay gente que cobra muchísimo cada mes y les paga una miseria. No tiene sentido", se lamenta.

Las condiciones de los 'streamers' más famosos

Sin embargo, como en esta comunidad todo se sabe al final, es fácil saber los mejores y peores ejemplos de los grandes de la plataforma y cómo tratan a sus empleados.

Fortfast fue señalado en Twitter por su editor, que se quejó de haber estado cobrando 1,5 euros a la hora mientras soportaba un trato pésimo. Un tipo de comportamiento que ocurre raramente, pues muchos no se arriesgan a un escándalo así.

ElXokas fue directo con sus seguidores y comentó que su editor tiene un sueldo por encima de los 1.300 euros, pero que varía mensualmente en función del éxito que sus ediciones tengan en YouTube.

Ibai Llanos, por otra parte, en su última oferta laboral aseguraba que con él, un editor alcazaba los 2.000 euros al mes, aunque no se revelaba el anuncio en qué condiciones.