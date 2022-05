Najwa Nimri revela el desencuentro que ha tenido con una periodista: "Tu compañera me ha dicho que no tenía ganas de grabarme"

Este domingo, Najwa Nimri acudió a los Premios Platino, que celebraron en Madrid su IX edición y le otorgaron el galardón a Mejor Actriz de Reparto por su papel de Alicia Sierra en La casa de papel.

Durante la alfombra roja, la actriz se paró unos minutos con la prensa y quiso agradecer la acogida del público internacional: "Sabemos todos los que hemos formado parte de este fenómeno [La casa de papel] y de Vis a vis que, si no fuera por el público de fuera, unido al español, no estaríamos donde estamos".

"Me dejo, con amor y trabajo, todo en los papeles, y ellos lo reciben", declaró. "La fama sube y baja, no le presto demasiada atención", añadió también, momento en el que el reportero de Europa Press le preguntó si le incomodaba la atención de las cámaras y los titulares.

"No, todo lo que tiene que ver con el trabajo, nada. Lo otro no lo entiendo demasiado", respondió. "Como tu compañera ha dicho, que no tenía ganas de sacarme ahora por esto [su premio]. A veces, a uno se le va de las manos. Las cámaras, por lo general, es de lo que vivo".

La intérprete señaló fuera de plano para referirse a la periodista que no había querido grabarla en la alfombra roja, pero se desconoce de qué medio se trataba.

También aprovechó para dedicarle unas palabras a Juan Diego, fallecido a los 79 años. "Me hubiese encantado coincidir un poco más con él", declaró, pues solo había estado con él tres días para el rodaje de una película en la que al final ella, por agenda, no participó. "Era un tío que estaba en el presente y era todo el rato verdad. Iba muy a saco, lo lamenté mucho".