El pasado 24 de abril, el famoso programa Un, dos, tres... responda otra vez cumplió 50 años. Cinco décadas desde que llegó a TVE un concurso que revolucionó la televisión en España y que se quedó en la vida de los espectadores durante 10 temporadas, anotando audiencias de récord.

Mayra Gómez Kemp es, sin duda, uno de los rostros más representativos, pues fue la presentadora del espacio, tras Kiko Ledgard, de 1982 a 1988. Por ello, tiene multitud de anécdotas, tal y como revela en una entrevista con Pronto.

Según declara, la llamada de Chicho Ibáñez, director del programa, la pilló por sorpresa, pero aceptó y, rápidamente, le cogió el truco a los ensayos, convirtiéndose a así en la primera mujer presentadora de un concurso en España. Y, de hecho, el programa le debe bastante a ella, como una de sus míticas frases.

"Lo único que Chicho me dijo cuando me dio [las tarjetas] fue que leyera solamente hasta donde había unos puntos suspensivos. Lo hice y de ahí salió la frase 'hasta aquí puedo leer'", asegura.

"Hubo parejas tan desagradables que no se merecían llevarse nada. En cambio, había otras que, si lograban premios sin importancia, me sabía muy mal", confiesa Mayra Gómez Kemp.

Pero, sin duda, también recuerda con tristeza el momento en el que dejó de presentar el Un, dos, tres...: "Me enteré por un periodista que Chicho me sustituía por Jordi Estadella. Él no fue capaz de llamarme para comunicarme que había decidido que Jordi trabajara en mi lugar, y eso me dolió muchísimo. Me falló el amigo, no el jefe. Creo que buscó a alguien que fuera muy parecido a él. Fue un gran discurso".

Aun así, la presentadora confiesa que le perdonó "hace mucho tiempo", ya que no es rencorosa. "Un día nos encontramos en una fiesta de TVE, me acerqué a él y le dije: '¿Me das un beso?'. Y nunca hablamos de aquel episodio", relata.