À Punt estrena un estudi polivalent que permet fer programes de ràdio, televisió i web

À Punt ha estrenat un estudi polivalent amb tecnologia capdavantera que permet fer programes tant per a ràdio i televisió com per web, i també programes mixts d'acord amb els nous formats de streaming.

'Les notícies del matí', els servicis informatius més matiners conduïts pels periodistes Clara Castelló i Óscar Martínez, han inaugurat aquest dilluns aquest nou espai del centre de producció de Burjassot, segons ha informat la cadena en un comunicat.

El nou estudi polivalent incrementa la capacitat audiovisual de la informació que s'ofereix amb la integració d'una gran pantalla dins de l'estudi que permetrà veure també des de la ràdio què ocorre en el carrer amb connexions en directe.

Amb possibilitat d'emetre programació amb qualitat d'imatge UHD 4K (superior a HD), l'espai compta amb un locutori de 50 m2 amb 4 càmeres robotitzades, una il·luminació d'última generació led de baix consum i una taula amb capacitat de fins a set contertulians.

El director general d'À Punt, Alfred Costa, ha emmarcat aquesta nova infraestructura en el pla de modernització tecnològica de la radiotelevisió valenciana, que va començar amb la reforma del plató d'informatius i que inclou ara tecnologia de realitat augmentada, videowall i una nova infografia.

Costa també ha destacat que "el nou equip descodifica produccions externes de manera ràpida i segura, la qual cosa ens permetrà, per exemple, accedir a senyals altres televisions autonòmiques o emetre produccions UHD en streaming des de la web d'À Punt Mèdia".

L'estudi polivalent assumeix també les retransmissions esportives del cap de setmana, les retransmissions culturals i totes aquelles que requerisquen afegir capçaleres, grafismes i comentaris de periodistes i experts.

CONTROL

El control del nou estudi disposa, si ho requereix la producció, de tots els llocs operatius (grafisme, play-out, video, realitzador, mesclador, auxiliar de realització, editor, control de càmeres, iluminador i producció) per a fer un programa de ràdio, televisió o streaming.

L'enorme capacitat tècnica del nou espai permet així mateix automatitzar accions de mesclador, incrustació de grafismes, entrada i eixida de videos i àudios, posicions de càmera i il·luminació.