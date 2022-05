La triple pasarela acaba con una de las favoritas de 'Drag Race España' al borde de la eliminación

Sexto episodio de la segunda temporada de Drag Race España y las concursantes aún no se habían tenido que enfrentar a un reto de costura. Ellas sospechaban que el momento se acercaba y así fue.

Una semana más sin minirreto, Supremme de Luxe anunció que el programa se iba a centrar totalmente en el reto principal, un ball, una triple pasarela en la que las reinas debían lucir un look del siglo X, otro del siglo XX y un último del siglo XXX.

El verdadero desafío era este último, ya que debían elaborarlo ellas mismas en el taller usando utensilios de plástico, papel y metal facilitados por el programa.

El resultado dejó bastante claro quiénes fueron las mejores y las peores: Sharonne se salvó (por primera vez no llegó al top), Sethlas, Juriji y Venedita fueron las tres mejores y Marina, Diamante y Estrella quedaron en el bottom.

La ganadora indiscutible fue Sethlas con tres diseños impresionantes. Por otro lado, Estrella Extravaganza, una de las favoritas de la audiencia, tuvo que enfrentarse en el lip sync eliminatorio contra Diamante Marybrown, donde tuvieron que interpretar el tema de Rocío Jurado Se nos rompió el amor.

La batalla fue muy igualada y por fortuna no voló ninguna peluca. Aunque el vestuario no le hacía justicia (un look futurista muy low cost), y menos para un tema como ese, Estrella se proclamó vencedora y Diamante fue eliminada.

De lo más destacado del episodio fue la jurado invitada, Choriza May, concursante española que participó en Drag Race UK y que participó muy activamente en el programa. En el próximo, ese papel de invitado especial será para Ruth Lorenzo, tal y como se vio en el avance.

Directa desde @dragraceukbbc, @chorizamay es nuestra invitada especial de la noche. The Princess Peach is here, babes. 🍑 #DragRace6 pic.twitter.com/4URVhdDcfZ — Drag Race España (@DragRaceEs) May 1, 2022