Cristian Suescun admite que se acuesta con hombres por dinero: "Lo que quiere mi público es verme con chicos"

Aunque en su día dijo que nunca se acostaría con hombres, Cristian Suescun ha cambiado de opinión. El hermano de Sofía Suescun e hijo de Maite Galdeano tiene claro el tipo de público que le sigue en su perfil de OnlyFans y hacia ellos va dirigido su contenido.

De esta forma, y tal y como reconoce él en declaraciones a Socialité, asegura que se acuesta con hombres para que así este negocio sea rentable.

"La mayoría de mi público es gay y quería verme con chicos", asegura, diciendo además que no quiere ponerse etiquetas de ningún tipo sobre su orientación sexual. "Yo me considero persona. No me gusta etiquetar como heterosexual o bisexual", dice al respecto.

"Es distinto, pero bueno, cierras los ojos y...", comenta sobre la experiencia de acostarse con hombres. "Hice un estudio de mercado para saber qué le gustaba a mi público. Y una cosa es trabajo y otra diversión. Por ahora soy empotrador, pero todos tenemos un precio".

En cuanto a la opinión de su madre, Maite Galdeano, comenta: "A mi madre la parece guay. Donde haya dinero no ve problema".