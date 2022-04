Assut.- Ribó sobre Pere Mayor: "No puc negar que és una notícia que no m'ha agradat"

En declaracions als mitjans a València, Ribó ha assegurat que li "va sorprendre" la notícia i que li agradaria "tindre més claredat sobre aquest tema" ja que no té tota la informació. "Per açò ens hem personat, per a obtindre la informació", ha agregat.

A més, l'alcalde ha dit "no saber si són certes o no" les explicacions de Mayor. Segons publica València Plaza, Mayor ha assegurat que la seua tasca era aconseguir les parcel·les i posar en contacte als propietaris amb el consistori "perquè negociaren" i insisteix que ningú li haguera pagat eixa quantitat de dotze milions per eixes gestions.

El nom de Mayor apareix en el sumari relacionat amb l'operació del PAI La Capella de Burjassot, que consistia en el desenvolupament d'un PAI que permetera la reclasifiación de terrenys no urbanitzables a urbans d'ús terciari per a promoure un centre comercial i de negocis.

Mayor va participar en una reuinión en representació del grup GameLlons que, segons la UCO, no guardaria relació formal amb cap dels grups empresarials implicats, CVC -d'Axis- i Almugaga -Eroski-.

Segons l'informe de la UCO, CVC va encarregar a GameLlons la mediació en la compravenda de terrenys i l'assessorament, amb uns honoraris de 12,6 milions d'euros i, a més, en el cas que CVC venguera la seua participació en la promoció amb anterioritat i obtinguera un benefici, un 10% del mateix.