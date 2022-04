Kiko Rivera confiesa el nuevo paso en la relación con Isabel Pantoja: "He intentado un acercamiento con ella"

Kiko Rivera celebró este jueves en Sevilla el concierto por su décimo aniversario en la industria de la música. Lo hizo sin la compañía de su familia más cercana. La mala relación entre el dj y su madre protagonizó las declaraciones posteriores del hijo de Isabel Pantoja.

Kiko Rivera vivió una gran tarde en el terreno profesional, pues celebró sus diez años en el mundo de la música con un gran concierto al que acudieron famosos como Rafa Mora o Luis Rollán. Sin embargo, el evento tuvo las ausencias de su madre y su hermana, Isa Pantoja, además de la de su prima Anabel, que se encuentra en Supervivientes.

Al finalizar el concierto, Kiko se pasó por los micrófonos de Europa Press para terminar hablando de la relación con su madre. Al ser preguntado sobre si le hubiese gustado que ella acudiese a este evento tan especial, el dj fue claro.

"Claro que me hubiese gustado. La gente tiene que entender que, aunque en este momento no me lleve bien con mi madre, no deja de ser mi madre. Y aunque en ocasiones uno en caliente diga cosas de las que puede llegar a arrepentirse, es cierto, eso no quita la eche de menos", dijo con sinceridad.

Kiko habló también sobre un nuevo paso en esa relación. "He intentado tener un acercamiento con ella pero se ve que por el momento no…", dijo de manera calmada y lamentando que "de momento está la cosa igual".

Por último, quiso opinar sobre la reciente decisión judicial que recibió su madre, al ser absuelta del supuesto delito de insolvencia punible. Kiko aseguró que su alegría se había incrementado con esa decisión, asegurando que lo que él quiere es "que no le pase nada".