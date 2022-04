El drama de los "canallitas de festival" cuando sus amigos no le acompañan: Pantomina Full se sale de la norma en su último vídeo

Se acerca la temporada de festivales y los más aficionados a este tipo de eventos podrían sentirse identificados con el último vídeo de Pantomima Full, que se ha salido de su tradicional vídeo de los viernes para promocionar el Bilbao BBK Live.

En lugar de un personaje parodiado, en esta ocasión a Rober Bodegas y Alberto Casado se suman Miguel Iribar y Nacho García para dar vida a cuatro amigos.

El caso es que Rafa, el más aficionado a los festivales está pletórico por ir a Bilbao: "Me he pillado ya tres camisas, una de piñas, otra de palmeras y una de guitarras", dice feliz Casado, que interpreta a este "canallita" de festivales.

Pero la tragedia se cierne sobre él: "Llevábamos yendo a los festis juntos desde los 20 años, Rafa, Quique, Miki y yo, pero este año está complicado y no sé cómo se lo va a tomar...", dice uno de sus amigos.

Rafa se lo toma mal, con un berrinche tremendo, pero es que sus amigos han cambiado mucho en estos dos años de pandemia y sin eventos masivos.

"¿BBK? Biberón, babero y caca, ese es mi BBK, lo siento un montón por el Canallita", dice uno de sus amigos, mientras sujeta a un adorable bebé del que se tiene que ocupar como padre. "¿Para qué tiene un hijo?", se lamenta Rafa.

Otro de sus cómplices de festival que también se ha bajado del barco espeta: "Lamentabla es Rafa, que se cree que tiene 20 años", asevera, pues a él le ha dado por entrenar.

"Son tres días, 12 horas bailando", argumenta Rafa, desesperado. "A nivel físico no hay nada más exigente que un festival", asegura el festivalero.

Pero por suerte para Rafa y si no quiere el lector spoilers, deje de leer, es todo un sueño: "Canallita, despierta, cabrón, que estamos llegando a Bilbao y no has puesto ni un temazo", le dicen sus amigos dentro del coche. "¡Se va a liar!", corean todos.