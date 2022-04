Ramón García confirma el regreso del 'Grand Prix', con muchos cambios pero la misma esencia: "Lógicamente, no tendrá vaquilla"

Ramón García ha confirmado el regreso de un mítico Grand Prix, el exitoso programa veraniego que conquistó a millones de familias en los 90 y los 2000, en donde localidades de toda España se batían en duelo en cada programa.

El presentador lo ha confirmado a El Faro, de La Ser, aunque, eso sí, también ha adelantado que lo hará con importantes cambios, uno de ellos que la emisión del concurso será vía Twitch, probablemente en el canal de Ibai Llanos, con el que ya sopesó la posibilidad de hacerlo hace no mucho.

"Estamos organizando las cosas. Si no se tuercen las cosas, puede ser factible, y lo haremos de una manera más moderna. Lo haremos en Twitch. Estamos en ello, los dos equipos están trabajando para hacerlo. Queremos hacerlo bien hecho. Va a ser moderno. Con muchos cambios, pero sin perder la esencia", cuenta García.

"Lógicamente, no podrá tener vaquilla, porque la nueva ley de protección animal del Gobierno actual no lo permite, y eso a mí me da mucha rabia, porque la vaquilla era parte fundamental, que seguirá siendo un poquito la imagen, pero que no estará físicamente", cree.

Pese a los cambios, revela, se mantendrá la esencia: "El espíritu pequeño, de la confrontación, de los alcaldes, de juegos divertidos, aunque, lógicamente, lo que no podría pasar por la cabeza de nadie que entienda de este oficio y de esta industria de la televisión es que hagamos un programa en el 2022 igual que en 1996".