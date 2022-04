La okupación es un problema social presente en la mayoría de lugares de nuestro país. Sin embargo, existen los okupas que solo buscan un techo bajo el que vivir y, por tanto, saben comportarse en comunidad; y aquellos que crean graves problemas para el resto de vecinos.

Barakaldo es una de las localidades españolas cuyos ciudadanos más están sufriendo la lacra de la okupación. Allí, los vecinos lograron que los okupas abandonasen la vivienda en la que se habían metido, pero poco después los delincuentes trataron de volver a entrar en la casa. Para ello, no dudaron en aplicar todo el arsenal a su alcance.

El programa de Ana Rosa ha explicado que los okupas pegaron y mordieron a los vecinos que trataban de impedir que regresaran a la vivienda. El dueño de la casa, al ver que esta había quedado destrozada y llena de basura, sufrió un ataque de ansiedad. "¿Cómo no va a sufrir un ataque de ansiedad el dueño al ver esto si son unos guarros, unos cerdos, no tienen alma, no tienen corazón y son unos delincuentes?", ha criticado Patricia Pardo.

Por su parte, Juan Manuel Medina, colaborador del programa, ha destacado que "la ley no es lo dura que tendría que ser" y, por ello, "no están respetando los acuerdos a los que se llegan". Además, el abogado ha apuntado que los okupas saben que solo se enfrentan a "penas que son irrisorias" y les da lo mismo.

La presentadora, que siempre ha mostrado su indignación ante el problema, ha señalado que "en tema de okupación, somos los más tontos del planeta". Pardo, además, ha agregado que las viviendas son el hogar de sus dueños y "son sus recuerdos". Finalmente, la periodista ha mostrado su desconfianza en el sistema: "¿Sabes lo que va a pasar? Nada".