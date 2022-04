Lea Michele le mostró sus partes íntimas a Jonathan Groof para que aprendiera de anatomía

Es imposible no pensar en ciertos clichés de comedias norteamericanas. O incluso, de hecho, pensar en la propia serie de Glee, porque también hay algo musical en todo ello. Y porque la historia la protagonizan Jonathan Groof y, claro, Lea Michele, para quien la confianza no da asco ni la curiosidad mata al gato y solventó el escaso conocimiento práctico de la genitalia femenina de su amigo con una clase magistral impartida por ella misma.

La amistad entre la cantante y el actor de Mindhunter o la última cinta de la saga Matrix viene desde hace años. No por nada ambos participarían más tarde en la serie de Ryan Murphy. Pero antes ya habían coincidido. Fue interpretando a una pareja de amantes en el espectáculo Spring Awakening, en Broadway, en 2006. Entre canción de rock y canción de pop, sus personajes, Melchior y Wendla, tienen una escena de sexo.

Groof, abiertamente homosexual, quería prepararse bien su papel sobre el escenario (cualquiera que haya visto el musical Hamilton, donde interpreta al rey Jorge III, puede dar cuenta de ello), por lo que le pidió a su amiga que le ayudase con algunas dudas en el backstage, como explica la propia Michele en el nuevo documental de HBO, Spring Awakening: Those You've Known, sobre la notoriedad del musical con el paso de los años.

"En un momento dado, le mostré literalmente toda mi vagina", ha rememorado la intérprete de 35 años, que entonces tenía 20 por los 22 de su compañero. "Es que él me dijo: '¿Sabes? No he visto nunca antes una vagina. ¿Tú me mostrarías la tuya?'. Y yo estaba como: 'Pues claro'. Así que cogí la lámpara del escritorio y se la enseñé. Así de unidos estamos", ha detallado Michele.

En una entrevista posterior con EW para promocionar el documental, Michele ha explicado que si dio esas declaraciones fue porque se sentía realmente a gusto con los productores y entrevistadores. "Fue maravilloso poder hablar sobre este material como una persona adulta y que me hicieran preguntas realmente serias como '¿Cómo es tener sexo con Jonathan Groff todas las noches?'", ha bromeado Michele.

"Me sentí muy cómoda con ellos. Y en ese nivel de tranquilidad es cuando vino la historia de lo que sucede entre bastidores entre Jonathan y yo. Y esa es es sólo una de ellas. Hay muchas otras más", aseguró Michele, quien en dicha entrevista también tenía al lado a Groof, que admitió que hay más intrahistorias pero que, si puede añadir algo, diría que su amiga tiene sus partes íntimas "muy hermosas". "¡Muchas gracias! Pero... ¿Por qué no lo dijiste en el documental?", ha finalizado entre risas la actriz.