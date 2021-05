Heather Morris explica por qué no alzó la voz contra Lea Michele en 'Glee'

Tras la oleada de críticas precipitadas por el tuit de Samantha Marie Ware en el que acusaba a Lea Michele de actitudes racistas en el set de Glee, multitud de compañeros de reparto se unieron a Ware (también conocida por su nombre artístico, Sameya) contra la protagonista de la serie, tachándola de despótica y abusiva, de que era "una pesadilla".

Heather Morris, que dio vida a Brittany, también alzó la voz, pero su tono fue mucho más sosegado, lo cual sentó de forma desigual tanto entre los fans como en el resto del casting de la ficción musical de Ryan Murphy, que precisamente trataba de un grupo de jóvenes estudiantes algo inadaptados que encontraban en las canciones una forma de conectar con otros alejándose el bullying.

"¿Fue desagradable trabajar con ella? Mucho. Lea trató a los demás con faltas de respeto durante todo el tiempo que hizo la serie. Y también es culpa nuestra por permitir que lo hiciera durante tanto tiempo sin decir nada", escribió en un comunicado que se criticó duramente por volver a poner el foco en las víctimas.

Ahora, Morris ha vuelto a romper su silencio explicando por qué, aunque posicionándose contra Lea, no se mostró tan beligerante como otros compañeros y compañeras, guardando silencio posterior y no queriendo ahondar más en la cuestión, como sí hizo, por ejemplo, la fallecida Naya Rivera.

En una entrevista en el podcast Everything Iconic With Danny Pellegrino, la intérprete de 34 años ha ahondado en una idea que ya dejó caer en su momento y que se centraba en que "el odio es una enfermedad" en Estados Unidos, por lo que no deseaba expandirlo más. Sobre todo, cuando todo esto podía afectar no solo a Lea Michele, sino al bebé que llevaba en su interior.

"Recuerdo que recibí muchísimas críticas en aquel momento y todo el mundo me increpaba: '¿Por qué no sales y dices algo más?'. Y yo siempre respondía: 'Chicos, está embarazada y se están diciendo demasiadas cosas'", ha respondido Heather.

"La verdad es que no sé si realmente fuimos víctimas de bullying, y culparse por lo ocurrido es algo muy común entre las víctimas, que es lo que al final el público decía de nosotros, pero...", añade la también bailarina y modelo, para quien "la única persona que fue honesta al respecto fue Naya Rivera", ya que jamás ocultó su mala relación con la protagonista.

Pero ni siquiera Rivera se acercó a los ejecutivos de Fox para ponerles en su conocimiento lo que ocurría en el rodaje, y el miedo se volvió una bola que los enredó a todos: "Creo que mucha gente estaba asustada y, por mi parte, sentía que no era mi responsabilidad. La verdad es que no sé por qué, porque de hecho yo era parte del cast".

Heather no quiere echar más leña al fuego y, al contrario, ha intentado comprender a Lea, quien tuvo que lidiar muy joven con la muerte por sobredosis de su novio tanto dentro como fuera de la serie, Cory Monteith: "Todos estuvimos unidos a Lea en diferentes momentos y luego fuimos dejando de estarlo. Así que ese elemento humano resulta clave para entender quién es esa persona: crecer con ella, verla intentar ser mejor y sus autocuidados después del fallecimiento de Cory. Ese también era el elefante en la habitación del que nadie quiso hablar".