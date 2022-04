Jorge Javier Vázquez le ha mandado un rotundo mensaje en directo a Rocío Flores tras la polémica entrevista que Olga Moreno ha concedido a la revista Semana hablando de su ruptura con Antonio David Flores.

"Para una niña de 25 años, tiene que ser desastroso darse cuenta de la catadura moral de su padre", ha expresado el presentador de Sálvame tras comprobar cómo la influencer defendía a su padre en El programa de Ana Rosa y juzgaba a la ganadora de Supervivientes por romper su silencio.

El catalán ha valorado que la tertuliana "tiene que plantarse y hacer frente a la verdad". "Tienes que saber de qué calaña es tu padre, por mucho que te pese", ha añadido, sumándose a la desaprobación que compañeros de cadena como Joaquín Prat o Alessandro Lequio habían mostrado unas horas antes hacia su compañera.

"Hay cosas que son insalvables e indefendibles, por mucho que te pongas a resoplar, a llorar o a intentar dar pena", ha zanjado el presentador, que ha expresado su opinión ante Rocío Carrasco, que ha intervenido como invitada en el programa de Telecinco.

Eso sí, la protagonista de Rocío, contar la verdad para seguir viva ha preferido no mojarse ni hablar del tema, limitándose a decir que no se cree las pocas críticas que su hija ha lanzado hacia el ex guardia civil.