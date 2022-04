El cantante Pablo Alborán se ha visto obligado a posponer sus conciertos de este miércoles y jueves, días 27 y 28 de abril, en Zaragoza ante los problemas de garganta que presenta el artista malagueño.

Las nuevas citas ya han sido reprogramadas y tendrán lugar los días 29 y 30 de mayo, en el Auditorio de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza.

Las entradas vendidas para este miércoles, 27 de abril, serán válidas para el 29 de mayo y las adquiridas para el jueves 28 de abril para el 30 de mayo.

Para devolver las entradas adquiridas vía web se debe escribir al correo electrónico "taquilla@zaragozacultural.com" adjuntando las entradas recibidas al realizar la compra. Las entradas adquiridas en las taquillas del Auditorio serán devueltas en el mismo lugar.

"Familia, estoy muy muy triste. He intentado seguir adelante y no posponer los conciertos en Zaragoza de hoy y mañana, pero el médico me ha recomendado reposo absoluto", lamentó el artista malagueño en Instagram. "Me da mucha rabia no haber podido avisar antes. Siento muchísimo las molestias, de verdad".