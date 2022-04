El acceso a la M-30 se controla ya en mayo... con sus cámaras 'foto-rojo' en cuestión

El sistema que aplican los semáforos para multar a los vehículos que los rebasan en rojo no es legal. Según denuncia Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el Ayuntamiento de Madrid aún no se ha adaptado a la normativa de octubre de 2021 que obliga a regular el control metrológico, así como, aportar cuatro fotografías que avalen que el vehículo se ha saltado el semáforo en rojo. El mismo sistema que, en parte, controlará que ningún vehículo sin etiqueta acceda al interior de la M-30 a partir de este domingo, 1 de mayo.

El portavoz de la asociación, Mario Arnaldo, asegura que a día de hoy le continúan llegando sanciones que no aplican la legislación. Una reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo, a la que ha tenido acceso 20minutos, confirma que esta situación seguía dándose en el mes de marzo. El magistrado ordena retirar la multa de 200 euros y devuelve los cuatro puntos a un usuario sancionado por la "evidente falta de comprobación del estado de uso y homologación" del dispositivo con el que se captó la infracción. Y que "es con toda probabilidad la causa que lleva a que los fotogramas que estos sistemas foto-rojo hacen sean oscuras y no permitan visualizar las matrículas de los infractores", dice el texto. Además, el juez condena con 150 euros de costas al Consistorio madrileño.

Aquel mes de marzo, el Ayuntamiento de Madrid tenía previsto poner en vigor nuevas restricciones en el acceso al interior de la M-30 de coches sin etiqueta que no estén empadronados en Madrid. Sin embargo, el área de Medio Ambiente y Movilidad amplió el plazo dos meses más, hasta el 1 de mayo. Una decisión "para dar mayor seguridad a los ciudadanos y para continuar con la labor de información y comunicación, de tal manera que se conozcan cuáles son las limitaciones de acceso", justificó el área.

Los dos meses de receso se acaban en pocos días y el sistema sigue sin ser el adecuado, porque Arnaldo- insiste- en que, a día de hoy, "a ninguna denuncia se acompañan las cuatro fotos". Por eso, lo que le sorprende al presidente es que el gobierno de Martínez-Almeida "no solo no haya corregido aún esta ilegalidad, sino que pretenda utilizar un sistema sin garantías para sancionar, a partir del próximo lunes, el acceso de vehículos al interior de la M-30 que no dispongan de etiqueta medioambiental". En este sentido, los automovilistas piden al Ayuntamiento de Madrid que retrase los controles de acceso a la M-30 hasta que regule los 'foto-rojos', ya que quince de estos dispositivos serán los que controlarán los accesos.