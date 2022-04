Samantha Vallejo-Nágera abre el baúl de los recuerdos y felicita a sus hijos Cloe y Diego con dos fotos de su nacimiento

La familia de Samantha Vallejo-Nágera ha estado de celebraciones durante el mes de abril. Y es que hace unas semanas han sido los cumpleaños consecutivos de su hija mayor Cloe y su hijo pequeño Diego.

19 y 11 son los años que, respectivamente, cumplen los hermanos. Para felicitarles, la jurado de MasterChef ha abierto el baúl de los recuerdos y ha publicado dos fotos del momento en los que les dio a luz.

"¡Llevaba toda mi vida esperando este momento! Ser madre de mi chiquitina. Felicidades, Cloe, hoy 19 años contigo", le dedicaba la chef a su hija en la publicación de Instagram, donde se ve a ambas en el hospital.

Tan solo 24 horas después, subía una segunda foto en la que se la ve tumbada con su hijo Diego sobre su pecho y a sus otros tres pequeños a un lado de la cama del hospital. "Y el 15 de abril nació Diego the best. Cumples 11 años y yo me muero de pena porque te haces mayor", comenta Samantha para acompañar el post.

Ambas publicaciones han sido comentadas por compañeras y compañeros del mundo de la televisión. Y, entre estos, destacan los de Colate, hermano de Samantha y tío de los protagonistas.

Sin duda, el nacimiento del pequeño fue todo un regalo tanto para la familia entera como para Cloe, al llevarse solamente un día de diferencia.