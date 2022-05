Quién es WRS, representante de Rumanía en Eurovisión 2022

Este 10 de mayo arrancan las semifinales de la nueva edición de Eurovisión 2022, por lo que no queda nada para que los representantes de los países participantes se suban al escenario del Pala Alpitour, en la ciudad italiana de Turín.

Los días 10 y 12 de mayo tendrán lugar las dos semifinales, para después pasar a la gran final el sábado 14 de mayo de 2022, donde se podrá conocer al ganador de esta edición. En el caso de España, Chanel Terrero será la representante en este evento, donde presentará su tema SloMo tras haber sido elegida en el concurso Benidorm Fest.

¿Cómo ha sido su trayectoria?

WRS representará a Rumanía en el Festival de la Canción de Eurovisión en Turín con el tema Llámame. El cantautor comenzó su carrera artística como bailarín y actuaba en escenarios con grandes personajes del pop de Rumanía como Inna. También fue contratado como bailarín para Romania's Got Talent y para The Voice of Romania.

"En 2015 se unió a la boyband Shot por un corto tiempo, antes de mudarse a Londres para perfeccionar su oficio como compositor y solista", detallan en el portal oficial de Eurovisión. El artista ha lanzado ya 10 sencillos, ha realizado tres colaboraciones y actualmente está inmerso en la producción de su próximo EP.