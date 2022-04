Barcelona convoca un pleno extraordinario sobre el 'Catalangate' a petición de ERC y de los comunes

El Ayuntamiento de Barcelona ha convocado un pleno extraordinario sobre el 'Catalangate' este viernes a las 9.30 horas, antes del pleno ordinario. ERC avanzó hace pocos días la intención de pedir una sesión para hablar del caso de espionaje, pero como mínimo hacían falta once firmas para hacer la petición, y Esquerra tiene diez concejales. Finalmente, la petición ha podido salir adelante con 11 firmas entre concejales de ERC y de BComú.

Por su parte, JxCat no se ha sumado a la iniciativa, pero presentará una propuesta en el pleno ordinario para que el Ayuntamiento presente una denuncia en nombre de los concjales espiados, que son Elsa Artadi y Ernest Maragall.

El pleno extraordinario consistirá en el debate y votación de un texto que condena el espionaje político y denuncia que se trata de una vulneración "flagrante" de derechos humanos. La proposición también exige al Gobierno que investigue el 'Catalangate' con celeridad y se asuman responsabilidades.

Además, el texto recoge el compromiso del consistorio de proteger y preservar los derechos de las personas espiadas, entre ellas "concejales de este consistorio", apoyando las iniciativas jurídicas que haga falta en las causas que se abren a raíz de las denuncias de las víctimas.

Según argumentan fuentes republicanas, el texto que se presenta en el pleno extraordinario está basado en la declaración que se hizo en el Parlament con ERC, Comunes, Junts y CUP, adaptado a Barcelona. La propuesta está abierta a cambios y el punto 6 incluye acciones de todos los afectados. "No entendemos por qué este consenso no tiene que mantenerse también en la ciudad", señalan en relación al hecho de que JxCat se mantenga al margen y no se sume a la petición. Para los republicanos, los hechos "son bastante graves, afectan a dos concejales y son suficientemente relevantes como para hacer un pleno extraordinario".

JxCat, al margen

Según ha dicho Elsa Artadi en rueda de prensa, ERC les comunicó que estaban hablando con los comunes de la petición de un pleno extraordinario para tratar el 'Catalangate'. JxCat, sin embargo, trasladó a los republicanos que ellos ya estaban trabajando en una iniciativa propia que presentarían en el pleno ordinario.

"Queremos acciones y hechos", ha reiterado Artadi, que ha lamentado que Colau no les ha llamado. "Lo que no puede ser es que el Ayuntamiento se desentienda de lo que está pasando", ha asegurado. En este sentido, Artadi ha avanzado que sus abogados ya están terminando querellas y quieren que el Ayuntamiento trabaje con ellos y se persone como institución.

La concejala ha añadido que su propuesta de declaración es diferente de la que plantean ERC y los comunes y ha apuntado directamente a la alcaldesa. "Queremos que Colau, que no ha dicho nada, se ponga al frente, no que se haga la afectada", ha concluido. Según ella, JxCat quiere "acciones" y no "declaraciones".