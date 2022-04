Rosalía posa para la portada internacional de la revista GQ: "La gente suele ser implacable cuando una mujer no hace lo que se espera"

De San Cugat del Vallés para el mundo. Rosalía se ha convertido en una estrella mundial, y la expectación, comentarios y reproducciones que genera son prueba de ello. Pero, por si hacía falta reafirmar su popularidad, ahora se ha convertido en la protagonista de la última portada de GQ a nivel internacional.

La cantante, que estrenó hace más de un mes su tercer álbum, Motomami, se ha unido a la lista de artistas -como Robert Pattinson, The Weeknd, Henry Cavill o Tom Holland- que han posado para una portada global del magazine.

Rosalía realizó una sesión de fotos el pasado mes de febrero, imágenes que ahora se han convertido en la portada de GQ en España, Reino Unido y México, así como la edición GQ Hype de Estados Unidos, Alemania y Japón y diferentes contenidos de la revista en Francia, India, Italia, Tailandia y Latinoamérica.

El magazine pone en valor a esta "reina de la discoteca global", como la describe su edición británica, por su papel protagonista en la "segunda explosión latina". Según indican, la diferencia de esta época con la primera -con artista como Ricky Martin, Marc Anthony o Enrique Iglesias- en que ahora ella "y otros músicos como Bad Bunny, J Balvin o Luis Fonsi cantan en español, negándose a someterse a las condiciones de un mercado concreto para alcanzar el éxito".

"En estos dos años que he pasado en Estados Unidos he redescubierto mi centro", declara Rosalía a GQ sobre el tiempo en el que estuvo trabajando en Motomami. "Si ocupas tu centro a nivel creativo, compones desde la honestidad, produces desde la honestidad y haces arreglos desde la honestidad".

Además, la artista catalana asegura que su vida "ha dado un giro de 360 grados", pero continúa haciendo lo que le gusta, dedicándose "casi todo el tiempo a la música".

"Le debo tanto al flamenco... Ha sido mi hogar y siempre será la base de mi música", señala. "Pero para mí no hay una música mejor que otra, no hay una música que sea buena y otra que sea mala [...] Me pasé toda la adolescencia escuchando reguetón. Recuerdo que bailaba con mis primas canciones de Don Omar, de Lorna, de Ivy Queen, todos los clásicos, así que, ¿por qué no hacerles un homenaje?".

"Puede que la gente tenga ciertas expectativas porque mis otros dos proyectos eran muy serios, pero en este disco quería crear más espacio para el humor, para la ironía y para todos los otros temas que son parte de mi vida", opina sobre las críticas que ha recibido por su último disco. "La gente suele ser implacable cuando una mujer no hace lo que se espera de ella. Al final, digo: Motomami y p’alante".