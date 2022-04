Rigoberta Bandini anuncia la fecha de estreno del videoclip de 'Ay mamá'

Rigoberta Bandini, quien fuera una de las favoritas para representar a España en Eurovisión 2022, ha anunciado que estrenará el videoclip de Ay mamá, su propuesta para el festival, el próximo domingo 1 de mayo.

La cantante catalana ha comunicado la noticia a través de sus redes sociales, donde este lunes ha publicado una imagen del making of del vídeo musical en la que aparece enfundada en una armadura.

La fecha escogida no es casualidad, pues coincide con la celebración del Día de la Madre en España. La letra de su canción ha sido considerada un alegato feminista dedicado a las mujeres y, especialmente, a las madres.

El pasado fin de semana, la autora de temas como Perra o In Spain We Call It Soledad lanzaba una pista sobre lo que podría ocurrir al cabo de unos días, dando que pensar a su público, que ya barajaba la posibilidad de un videoclip.

"Dentro de una semana es el Día de la Madre y aunque yo no sea el Corte Inglés vengo cargada de sorpresas", escribió la cantante. Ahora, ya se sabe qué traía entre manos.