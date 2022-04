Marta Riesco ha hablado este lunes en Ya son las ocho de su polémica reconciliación con Antonio David Flores, con quien el pasado viernes disfrutó de una cena a ojos de la prensa. La pareja celebró el cumpleaños del ex guardia civil, que, tras la velada, durmió en casa de la reportera.

La periodista, que unas horas antes afirmaba en El programa de Ana Rosa que no quería exponerse, sino hacer "una vida normal" con el extertuliano de Sálvame, ha reconocido en el espacio conducido por Sonsoles Ónega que el malagueño la aconsejó sobre su actitud reciente en los platós.

"Tuvimos muchas conversaciones. No ha sido un proceso fácil para ninguno. A él no le gustan determinadas cosas, como que me viniese arriba en el programa", ha apuntado Riesco, refiriéndose al anuncio que hizo de su ruptura en pleno directo televisivo.

"Él está feliz de que sea una persona dicharachera, pero por el bien de mi carrera, me dijo que no me beneficiaba exponer una relación sentimental", ha admitido el rostro de Mediaset.

No obstante, la reportera ha subrayado que su pareja nunca le ha prohibido nada. "Ya sabéis el carácter que tengo. Tengo una relación absolutamente libre y decido lo que puedo hacer. Evidentemente, no iba a hacer algo que le perjudicase a él con su familia", ha zanjado.