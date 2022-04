La historia de Antonio David Flores y Marta Riesco no ha terminado. Después de que la reportera diera por terminada su relación con el ex guardia civil y tras las declaraciones que ha ofrecido en los distintos programas de televisión, parece ser que la pareja ha decidido darse otra oportunidad.

La pareja fue captada por las cámaras disfrutando de un agradable paseo por las calles de Madrid para celebrar el cumpleaños de Antonio David. Sin embargo, el pasado domingo 24 de abril, el ex guardia civil se trasladó a Málaga para pasar el señalado día junto a sus hijos, su madre y su expareja, Olga Moreno.

Este lunes, Marta Riesco ha vuelto a sentarse en el sofá del Club Social de El programa de Ana Rosa, donde ha dejado clara su posición a partir de ahora: "Por respeto a mí, a mi relación, a la familia de él y a mi carrera, hoy y en Ya son las ocho, porque tengo el compromiso, será la última vez que hable de mi relación con Antonio David".

Además, la periodista ha destacado que ambos han decidido comentar sus problemas y tratar de ponerles solución. Riesco ha señalado que uno de sus deseos es que Antonio David adquiera una vivienda en Málaga para que, cuando se traslade a la ciudad andaluza, no tenga que compartir techo con Olga Moreno. Pese a estas declaraciones, la reportera ha destacado que no le genera ninguna inseguridad que ambos compartan techo.

"Lo único que me creaba el malestar era que parecía que yo estaba diciendo lo enamorada que estoy y que quiero estar con él y que él no lo hacía o que estábamos en nuestra casa apartados. Pero, ahora mismo, que está todo bien, no me genera ningún tipo de inseguridad", ha sentenciado la periodista.

Antonio Rossi ha apuntado: "No entiendo la posición de Olga Moreno cuando ella está cuidando de un niño que no es suyo mientras su marido está celebrando su cumpleaños y exhibiéndose con su nueva pareja". Unas palabras que no han sentado nada bien a Riesco, quien ha recalcado: "No estamos exhibiéndonos, estamos haciendo una vida normal".

"No sé por qué a la gente le extraña que yo quiera tener hijos y casarme", ha añadido, de nuevo, la reportera. Riesco, además, ha agregado que no cree que Antonio David descarte por completo esa posibilidad. Además, ha explicado que espera que el año que viene ella pueda estar en la celebración familiar del cumpleaños de su pareja.