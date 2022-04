Madrid mantendrá las notas numéricas y toda la Historia en la ESO en contra de la 'Ley Celáa'

La Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, vuelve a ser el gran dolor de muelas del Gobierno central que preside Pedro Sánchez. En esta ocasión, el conflicto se detiene en el ámbito educativo, donde la mandataria ha decidido que en el currículo de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria, de 12 a 16 años), al que ha tenido acceso 20minutos, se mantengan las calificaciones numéricas en los boletines y actas de evaluación y que se siga impartiendo la Historia desde la antigüedad hasta la actualidad.

El Gobierno madrileño no cede en su batalla ideológica en el campo educativo, enfrentándose a la nueva Ley de Educación, la LOMLOE (antes conocida como Ley Celaá, en referencia a la exministra), por todas las vías. Cabe recordar que al Ejecutivo regional, como al resto de gobierno autonómicos, le corresponde definir el 40% del currículo una vez que el resto -las llamadas enseñanzas mínimas- han sido marcadas por el Gobierno de España.

La Comunidad de Madrid apuesta por seguir evaluando a los menores con notas numéricas en todas las etapas educativas, tanto en boletines como en actas, algo que no permite la LOMLOE. El Ministerio de Educación ha quitado las calificaciones con coeficiente, así como las matrículas de honor y las menciones honoríficas en Primaria y la ESO. Según la ley orgánica del Gobierno central, en el expediente académico del alumno solo aparecerán los términos "Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente" sin un número concreto.

Toda la Historia... y Filosofía como optativa

Ayuso y su equipo siguen con la idea de que los alumnos conozcan la Historia de España previa a 1812, desde la antigüedad hasta la actualidad. Así, se desmarca del Gobierno de Sánchez que, en su currículo, se centra en la Historia Contemporánea. Los estudiantes de Madrid conocerán todos los acontecimientos anteriores como el descubrimiento de América, los Reyes Católicos o Al-Andalus, entre otros.

Además, el Gobierno regional mantendrá la asignatura de Filosofía como optativa en 4º curso, pese a que el último decreto de la LOMLOE la excluye del listado de optativas de la ESO para sustituirla por Educación en Valores cívicos y éticos; también suprime el "estudio cronológico" de la Historia o de los mapas físicos y políticos.

Pasar de curso con suspensos

Respecto a los suspensos, Madrid intentará 'dificultar' que la promoción de curso sea automática, según se desprende del borrador del currículo de la región. Para contradecir la normativa estatal, el Gobierno regional reza: "para facilitar la toma de decisiones sobre la promoción de alumnos por parte de los equipos docentes, estos podrán tomar en consideración que un alumno repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias".

Es decir, el artículo 22 del texto madrileño autoriza la promoción con uno, dos o incluso tres asignaturas pendientes (si no son a la vez Lengua Castellana y Matemáticas). Pero no obliga a repetir con cuatro. Sin embargo, si hay que destacar una novedad que no aparece en el currículo estatal: para dejar pasar a un alumno de curso con muchos suspensos tendrán que estar de acuerdo dos tercios de los miembros del equipo docente. Es decir, una mayoría absoluta.