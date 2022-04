El pasado viernes, los fans de Cuarto Milenio quedaron asombrados al conocer que la esposa de José Cabrera, psiquiatra forense y colaborador habitual del programa presentado por Iker Jiménez, había fallecido al atragantarse con una zanahoria.

El presentador del espacio de asuntos paranormales mantuvo en secreto la noticia hasta que esta saltó a los medios y, entonces, contactó con Cabrera. Este lunes, para sorpresa de Susanna Griso, el psiquiatra ha retomado su agenda.

La periodista, que ha confesado que estaba "asombrada" al ver que Cabrera había recuperado su agenda tan rápidamente, ha transmitido sus condolencias al profesional.

Por su parte, José Cabrera ha señalado que está tratando de aplicarse a sí mismo las indicaciones que da a sus pacientes: "No puedo quedarme mirándome a mí mismo y a mi ombligo. Tengo que estar con más gente". No obstante, ha querido dejar claro que no pasa por su mejor momento y que el fallecimiento de su esposa ha supuesto una gran conmoción para él.