El emotivo mensaje de Iker Jiménez a José Cabrera al conocerse la muerte de su esposa

Los fans del programa Cuarto Milenio siguen impactados después de que este viernes se conociera la muerte de la esposa de José Cabrera tras un accidente cuando comía. Cabrera, psiquiatra forense, es uno de los colaboradores más veteranos y más habituales del espacio dirigido por Iker Jiménez.

Precisamente, el célebre comunicador compartió el viernes por la noche un vídeo en su canal en YouTube en el que dedicaba unas emotivas palabras a su amigo tras el amargo trago que ha pasado.

"En muchos detecto el impacto ante la tragedia vivida por uno de los personajes más querido de la familia milenaria, pero esa familia milenaria que sois vosotros, yo estoy convencido de que sois capaces de dar la mayor energía en el peor momento", dijo Jiménez.

"Yo no tengo el impacto inicial porque yo ya lo tuve hace 10 días, pero un buen amigo me pidió discreción, secreto incluso en el sentido de que él estaba en shock y yo solo podía intentar ayudarle y no he contado a nadie la tragedia que sabía", dijo el presentador.

"Tenía esa información desde el principio, al doctor (Cabrera) lo queremos muchísimo y también vosotros. El doctor es un ejemplo de naturalidad, de honestidad, de decirle al pan, pan y al vino, vino, en este mundo absolutamente cuidadoso y temeroso, él siempre para adelante y lleva con nosotros 17 años de programa", prosiguió.

"Ahora el doctor va a recibir como un bálsamo la fuerza de la familia milenaria, que hasta en los momentos más abisales que podamos imaginar, apoya", añadió el comunicador.

"El doctor tiene grandes convicciones religiosas y eso es un bálsamo en estos momentos, es lo que le mantiene ahí. Aquí (en los comentarios), si queréis, los apoyos a Cabrera, yo sé que lo va a agradecer, porque vosotros también tenéis esa fuerza mágica", concluyó Jiménez.