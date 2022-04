No sobran representantes, sobran comisionistas

La representatividad. Es un tema peculiar cuando lo tratamos desde el punto de vista de la política. Peculiar porque depende de cómo se encare, es un debate legítimo o puede convertirse en un arma arrojadiza, desleal y falaz. Pues adivinen el tipo de debate que ha intentado instalar Ayuso y sus socios de Vox.

La noticia saltaba hace unas semanas con una propuesta de Vox para reducir el número total de diputados y diputadas autonómicas que nos han de representar en la Asamblea de Madrid. Su propuesta: de 136 a 69 diputados. Finalmente, acordaron entre PP y Vox una cifra algo superior, 91 diputados. La motivación de esta propuesta de la ultraderecha es la más populista que se puede hacer en política: la reducción del gasto público para aligerar la carga económica a la ciudadanía.

Como no podría ser de otra manera, Ayuso nos vuelve a poner una cortina de humo sobre su gestión

Como no podría ser de otra manera, Ayuso nos vuelve a poner una cortina de humo sobre su gestión para que los medios, partidos políticos y agentes sociales estemos ocupados en algo que no toca directamente a la ciudadanía. Hay que tener rostro de cemento armado para hablar de reducción de gasto público en la representación popular, cuando no hacen más que salir más y más casos de posible corrupción y malversación de fondos públicos en sus Administraciones.

Si a la derecha madrileña le importara algo el dinero público y su buena gestión, ya se habrían disuelto como organización política. Madrid ha sido uno de los epicentros de la corrupción de este país, con presidentes y presidentas populares bajo la sospecha de corrupción o ya condenados por ella. Estos mismos son los que quieren instalar el debate de si hay muchos políticos y que sobran representantes en las instituciones.

En esta Comunidad no sobran políticos, sobran corruptos

Y creo que es un debate legítimo el de acordar un número máximo de representantes, pero no bajo la excusa del coste presupuestario en nuestra Comunidad, porque en esta Comunidad no sobran políticos, sobran corruptos. Sobran las comisiones millonarias para los amigos jetas de Ayuso o Almeida, sobran los jetas de alta cuna enriqueciéndose con nuestros impuestos. Nos sobran todos esos posibles delincuentes.