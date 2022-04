Ya han pasado varios meses desde que Almudena Cid y Christian Gálvez pusieron fin a su relación, tiempo en el que la vida de ambos ha cambiado drásticamente y no lo han ocultado en absoluto, especialmente en el caso de él, que ya ha rehecho su vida con Patricia Pardo.

El 23 de noviembre fue el día que la pareja se separó, tras 15 años de relación, según informó Semana por aquel entonces. Pero, al margen de las muestras públicas de cariño del presentador hacia su nuevo amor, poco han declarado al respecto -no así la familia de ella, que sí que ha dado su mala opinión sobre él-.

La ex gimnasta profesional ha evitado las cámaras y los micrófonos, aunque no ha podido esconder en algunas imágenes que estaba visiblemente afectada por la ruptura que la habría llegado de sopetón. Pero lo que sí ha destacado en todo momento es lo centrada que está en su trabajo como actriz, lo cual le ha causado un efecto sanador.

Por ello, ve de forma positiva esta nueva etapa de su vida, en plena gira de su obra de teatro, Una historia de amor. "He estado un tiempo sobreviviendo y ahora estoy viviendo. ¡Disfrutar es ahora el siguiente paso!", declaró a la revista In Style.

"Había frases que me hacían tener la paciencia que necesitaba, como 'Es que se acabó el amor'. Entiendes que eso es una consecuencia, no la causa", añadió. "Comprendes que se necesita tiempo para aclarar las cosas".

"Estrenamos el 1 de diciembre, coincidiendo con mi ruptura y, para mí, el tener un compromiso firme con compañeros, con un contrato y conmigo misma me ha ayudado a aceptar que la vida sigue y que no merece la pena estar parada. Me ha hecho entender muchísimas cosas sobre mí y, en general, sobre todo", aseguró.

Y es que, para Almudena Cid, esta es una nueva etapa en todos los sentidos, y ya ha decidido empezar un nuevo camino que comienza a andar sola.

Tras su ruptura, cogió algunas de sus cosas y se marchó del gran chalet que compartía con Christian Gálvez a un apartamento que mostró en redes sociales. Pero ahora se ha mudado a la que parece que será su casa definitiva, un ático tipo loft situado en el centro de Madrid.

La ex gimnasta profesional ha recogido este viernes sus pertenencias del domicilio familiar, para lo que ha contratado a una empresa de mudanzas que han cargado todo en un camión.