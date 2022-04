Este viernes, 22 de abril, se celebra el Día Mundial de la Tierra. Una jornada en la que se busca concienciar acerca de los problemas a los que los seres humanos estamos sometiendo a nuestro planeta, que cada día se ve más debilitado.

Por ello, Espejo público se ha hecho eco de una noticia insólita: un ecologista se ha casado con un árbol en el parque de El Retiro, en Madrid. Así, el matinal ha aprovechado para mantener una conversación en directo con el 'marido'.

Richard Torres ha destacado que su acción es una manera de "pedir al pueblo español que planten árboles", puesto que "el mundo necesita oxígeno". Sin embargo, pese a que la situación pueda parecer cómica, el contrayente ha destacado que prometerse con un ciprés mexicano forma parte de una tradición sudamericana.

"Como lo hacían los incas y los aztecas, ellos se comprometían con la naturaleza", ha señalado Torres quien, además, ha asegurado que lleva casándose con árboles desde el año 2012. Lo ha hecho en 17 países y esta es la primera vez que lo hace en Madrid.

"Esto es una boda real. No es una cuestión ficticia o simbólica. He renunciado a casarme con un ser humano. Mi amor por la naturaleza y mi compromiso es tan grande que he decidido casarme solo con la naturaleza", ha agregado el ecologista. "Mi comunicación con la naturaleza es profunda. Vivo en el bosque en Perú. He podido comunicarme con las entidades de la naturaleza y están conformes", ha añadido Torres.

Finalmente, Susanna Griso ha apuntado que "el mensaje es muy bonito", aunque quizá Torres tuviera miedo a que "le dejasen plantado".