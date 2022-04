Laura Escanes descubre que tiene una calva en la cabeza gracias a sus seguidoras: "Tiene pinta que es por algún momento de estrés"

Dicen que para presumir hay que sufrir y esto es algo que conocen de primera mano las influencers. Y si no que le pregunten a Laura Escanes, quien recientemente ha sufrido un pequeño percance capilar.

La modelo se ha enterado, gracias a sus seguidoras, de que tiene una pequeña calva en la cabeza, la cual parece que le ha salido a raíz de una coleta.

Laura acudió a un centro de belleza para someterse a un tratamiento de queratina en su cabello. La catalana publicó una historia en la que se veía como le aplicaban el producto en la raíz del pelo. Fue ahí cuando una de sus seguidoras le escribió un mensaje diciéndole que se había fijado en que le había salido una pequeña calva en el centro de la cabeza.

Laura Escanes se somete a un tratamiento de queratina. LAURAESCANES / INSTAGRAM

La joven ha agradecido a esta seguidora que le informase de ello, ya que ella no se había dado cuenta, y ha comentado que ha pedido cita con un profesional para tratar el problema: "He escrito ya para pedir hora a un dermatólogo. Tiene pinta que es por algún momento de estrés o algo así, porque si no no lo entiendo, ni otra explicación, pero bueno, para eso están los médicos".

Estas palabras han hecho que sus seguidores se movilizaran para buscar el por qué le ha salido la calva. "Ojo que no haya sido la coleta de los Premios Ídolo, que a veces por llevarlas muy tirantes acaban haciendo calvitas", le comentó una fan por mensaje directo. La influencer le respondió que estuvo unos días con "mucho dolor" en esa zona, por lo que esta seguidora podría haber dado con el motivo principal del asunto.

De todas maneras, no es la primera ni la última vez que ocurre este tipo de problema en el mundo de la fama. Kim Kardashian le descubrió a su hermana Kourtney Kardashian una calva en la cabeza durante la grabación de su reality. Escena que la instagramer ha compartido en sus historias al sentirse identificada.

Para saber cuál ha sido la causa asegurada de este problema, habrá que esperar a que Laura Escanes publique el resultado una vez que acuda al especialista y revele cuál es la solución para que, si a alguno de sus seguidores también se encuentra con el mismo problema, pueda ponerle fin.