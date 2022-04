Shawn Mendes se sincera sobre sus problemas de salud mental

Es habitual que Shawn Mendes se abra a sus seguidores: para él es casi balsámico, lenitivo, poder hablar así con ellos y ellas, y, a sus fans, les sirve a su vez no solo para entender que su ídolo es igualmente humano sino que sufre los mismos problemas que podrían sufrir ellos. De ahí que el cantante vuelva otra vez, como ha hecho este miércoles, a sincerarse sobre salud mental y, sus admiradores, a apoyarle.

A sus 23 años, el autor de éxitos como There's Nothing Holdin' Me Back o If I Can't Have You ha recurrido a Twitter, donde tiene algo más de 26 millones y medio de followers, para compartir una nota que él mismo había escrito en su teléfono y que son puro sentimiento sobre el papel y que parecen retazos de las emociones con las que lidia día a día.

"Algunas días me pregunto qué es lo que debería estar haciendo con mi vida y lo que siempre escucho como respuesta es 'contar la verdad, ser la verdad'", ha comenzado escribiendo el cantante, que admite que es "algo muy difícil de conseguir".

"Me aterra que el mundo pueda pensar lo peor de mí si pudiesen conocer y ver esa verdad. Me da miedo que puedan aburrirse de mí. Por lo que en esos momentos en los que peor estoy, o bien interpreto un papel o bien me escondo", ha reconocido.

"La cierto es que, como cualquier chico de 23 años, constantemente me siento como si estuviese volando o me estuviese hundiendo. Quizás es eso lo que se siente al estar en la veintena, no lo sé. Quizás solo soy yo", ha continuado, al tiempo que ha aseverado querer mostrarse "100% real al mundo y de la única forma honesta posible: sin importar lo que la gente piense -aunque a veces sí que lo haga-".

"Hay veces en las que no me importa en absoluto lo que la gente opina y es entonces cuando me siento libre. Aunque otras muchas veces es un problema. Esa es la verdad: que incluso con todo el éxito me cuesta sentir que no estoy cayendo. Al poner el foco en lo que no tengo me olvido de ver todo lo que he conseguido", ha matizado.

Por último, Mendes admite sentirse "sobrepasado y sobreestimulado", aunque prefiere acabar con un mensaje positivo y de esperanza: "La verdad es que también estoy bien. Es sencillamente que busco 'contar la verdad y ser la verdad'. Me gustaría pensar que quizás eso tiene su eco en otras personas".