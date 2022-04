Críticas a Kim Kardashian por decir que durante años no usó ropa interior

A veces, como influencer y socialité, hay que hablar tanto que, como reza el dicho, por la boca muere el pez. Es más o menos lo que le ha ocurrido a Kim Kardashian cuando presentaba la nueva colección de ropa interior de su marca, SKIMS. Fue entonces cuando hizo una confesión que dejó ojipláticos a los allí presentes pero cuyos fans más acérrimos recordaban de algo...

Fue a través de su Instagram, donde tiene 303 millones de seguidores, que la más mediática de las Kardashian mostró el que para ella es uno de sus más logrados productos, el Dipped Front Thong. Este tanga de algodón, explicó, tiene tal elasticidad que se adapta perfectamente a cualquier tipo de cuerpo y, además, aportando comodidad.

Un buen reclamo si no fuera por la frase que dijo a continuación: "Yo nunca había usado ropa interior hasta que inventamos este estilo". Tras ello, además, continuó diciendo que ella ha sido "el tipo de chica que no ha llevado ropa interior durante mucho tiempo" porque le molestaba. "Durante bastantes años sencillamente no me la ponía ropa interior. Pero ahora sí. Estoy obsesionada", afirmó.

A 18 dólares la prenda, las ventas del Dipped Front Thong han sido un absoluto éxito, por lo que hay quien no ha tardado en afirmar que, como estrategia de marketing, ha sido algo asombroso, medido y perfecto. Pero otra cosa es si se quiere creer que es verdad.

El problema es que algunos medios americanos como Page Six se han hecho eco de lo que dijo la estrella televisiva hace siete años, ese tiempo que según ella no había estado utilizando ropa interior. En 2015, Kim Kardashian le dijo a Cara Delevingne que era muy fan de la marca Hanky Panky y de la ropa interior de esta, por lo que llevaba ya un mes usándola.

"Acabo de comenzar a usar ropa interior hace un mes, y eso que jamás la había usado hasta ahora. Pero es que me gusta la ropa interior de Hanky Panky", le confesó entonces Kim a Cara, que la entrevistaba para el Evening Standard. Una frase, por cierto, que sirvió para que aumentaran las ventas de esa otra marca.