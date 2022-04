La modelo y empresaria Kim Kardashian se llevó un gran disgusto cuando su hijo Saint encontró en un videojuego referencias a imágenes del vídeo sexual que a su pesar ella protagonizó hace ya más de 15 años.

Kim Kardashian y su familia protagoniza un nuevo reality sobre sus vidas en la plataforma Hulu, llamado The Kardashians, una continuación de Keeping Up With The Kardashians, que terminó después de 20 temporadas en el canal E!.

En el avance del nuevo reality se ha podido ver esa escena. En un momento dado Saint (6 años) enseña a su madre un juego de Roblox (una web llena de pequeños videojuegos) en su iPad. La cara de ella se descompone.

En las imágenes al parecer había una recreación del vídeo sexual que ella protagonizó junto a su pareja de entonces, Ray J. Aquel vídeo, que salió a la luz en 2007, fue publicado por una web para adultos y avergonzó y a la vez catapultó a la fama a Kim Kardashian.

Sin embargo, ahora su pasado la persigue, algo que la duele pero ante lo que piensa luchar. "Los vamos a demandar si es un juego con mi nombre y mi foto", dice Kim a su hermana Khloe, que está junto a ella.

Kim explicó a las cámaras que en el videojuego había un enlace de "cebo para hacer clic" que anunciaba imágenes inéditas "súper inapropiadas" del vídeo sexual.

"Lo último que quiero como madre es que mi pasado salga a la luz 20 años después", dijo. "Si mi hijo hubiera sido un poco mayor y hubiera podido leer, me habría mortificado", explicaba la empresaria.

Poco después Kim llama a su exmarido y padre de Saint, el rapero Kanye West para explicarle lo que ha pasado, entre lágrimas.

"Casi me muero cuando Saint pensó que era divertido", dice la madre. "Gracias a Dios él todavía no sabe leer. Esto me va a pasar de nuevo sobre mi cadáver. Solo quiero que desaparezca. Esto no va a poder conmigo", le dice a West en el avance del reality.

En una escena del mismo programa, que llegará pronto a Hulu, ella explica: "Se supone que esto es un metraje inédito. Realmente no sé lo que tienen". "Durante 20 años esto ha planeado sobre mí. Este error. Era mi novio de años. Nos fuimos de viaje y filmamos un vídeo".

Se refiere a cuando estando de vacaciones en México, celebrando el 23 cumpleaños de Kim, grabaron un vídeo mientras practicaban sexo. "Es vergonzoso que eso esté aún por ahí, pero no es escandaloso y no me van a hacer sentir de esa manera. Soy humana", se quejaba la modelo.