Garamendi creu "un error" la taxa turística: "Són impostos ideològics" per a "recaptar" que no arreglen "res"

Garamendi s'ha pronunciat d'aquesta manera a València, on ha participat en la trobada 'Som Futur' organitzat pel diari Las Provincias, preguntat pel debat obert entorn de la implantació de la taxa turística a la Comunitat Valenciana.

"A mi em pareix un error", ha respost, al mateix temps que ha qualificat de "espectacular" el "potencial" d'aquesta autonomia "amb el turisme" i ha advocat per tindre en compte l'opinió del sector hoteler i de l'hoteleria. "No han preguntat als hotels i a l'hoteleria. Em pareix increïble", ha dit.

"No recaptaran res i damunt, l'única cosa que aconseguiran és que la gent es cabrege quan vaja" a una destinació "i li posen taxa de no sé què", ha afegit el representant dels empresaris. "És ridícul, són permanentment impostos ideològics perquè són imposats per a recaptar", ha ressaltat.

Antonio Garamendi ha expressat així el seu rebuig a la taxa turística i ha rebutjat que es vagen plantejant noves perquè ja hi ha "bastants imposats" que pagar. "Demà és aquest i passat és una altra" quan "ja paguem bastants impostos", ha declarat.

"NO VA A CAP LLOC"

"Nosaltres estem totalment en contra d'això. No arreglen res i l'única cosa que provoquen és que a un sector que està tocat com és el turisme en aquesta comunitat, que ha passat dos anys horribles, se li pose una pega més amb una taxa siga la que haja de ser", ha manifestat.

"Crec que no va a cap lloc", ha asseverat Garamendi, a més d'advertir que potser puga generar que la gent canvie de destinació. "Que diga en comptes d'ací em vaig a un altre costat", ha precisat.