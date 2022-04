Barcelona ha perdido ya un centenar de terrazas habilitadas en la calzada por la pandemia

Barcelona ya ha retirado un centenar de terrazas en calzada habilitadas durante la pandemia y que se encontraban en desuso y continuará retirando más a partir de la semana próxima. Así lo ha explicado la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz, que ha explicado que se están analizando las peticiones recibidas para consolidar algunas de estas terrazas extraordinarias.

"Por un lado vayamos retirando New Jersey de todo lo que no se utiliza y no ha pedido la continuidad y por el otro iremos haciendo la sustitución de aquellas que se vayan aceptando", ha indicado.

El martes, Sanz avanzó que había muchas terrazas que no habían pedido consolidar las ampliaciones hechas durante la pandemia, bien fuera en calzada o en acera.

El Ayuntamiento dio margen a los restauradores para solicitar hasta el 31 de marzo si querían consolidar las ampliaciones y ahora se están analizando las peticiones. Aquellas que se acepten tendrán que adoptar uno de los prototipos de terraza en plataforma homologados.