La Universidad de Sevilla adelantará a julio los exámenes de septiembre a partir de 2023

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado este miércoles el calendario académico para el próximo curso 2022-2023, en el que se recoge como novedad el traslado al mes de julio de la segunda convocatoria de exámenes, tradicionalmente celebrada en septiembre. El inicio del próximo curso se prevé en la semana del 12 de septiembre y las clases finalizarán el 26 de mayo.

La iniciativa de adelantar los exámenes de septiembre al mes de julio "se ha debatido con todos los colectivos" de la comunidad universitaria durante diversas reuniones hasta alcanzar un documento "lo más consensuado posible y respaldado" por los miembros del Consejo de Gobierno, quienes representan a los distintos sectores universitarios. El calendario también se ha puesto en audiencia pública a toda la comunidad universitaria y en él se han recogido "todas las sugerencias realizadas y permitidas" por las normativas vigentes, tal como ha subrayado la US, que cuenta con cerca de 70.000 estudiantes matriculados en su diferente oferta formativa.

Motivos del cambio

Las "razones" para implantar este cambio son "varias", ha manifestado la US. La primera es la "atención a los estudiantes más necesitados de las becas del Ministerio", ya que el adelanto en el calendario de solicitud de las becas de casi cinco meses que ha iniciado este año hará, si el curso acaba en julio, que las becas puedan estar resueltas antes, y pueda "cubrir adecuadamente" las necesidades del estudiantado. Alrededor de 26.000 estudiantes de la US se benefician de estas becas.

La segunda razón está relacionada con la admisión en los másteres más demandados a nivel nacional. "Son muchos los estudiantes que no pueden conseguir ser admitidos al no haber finalizado el curso en el mes de julio, a veces por una asignatura solo", ha explicado la institución académica. En tercer lugar, se ha tenido en cuenta que las tasas de estudiantes presentados en las convocatorias de septiembre y diciembre son "bajas", por lo que se pretende "aumentar" dichas tasas, pasando la segunda convocatoria al mes de julio, y la tercera al mes de octubre en el curso 2023-24.

Por último, el nuevo calendario académico permitirá la posibilidad de "poder optar" a la oferta de trabajo durante el verano para los que han finalizado sus estudios. "Estas son las cuatro razones que se han tenido en cuenta para adelantar la convocatoria de exámenes, si bien existen otros motivos, como participar en las becas de colaboración de los departamentos, la facilidad para la movilidad nacional e internacional y la mejor organización de la matrícula", ha apostillado la US.

Para poder realizar esta segunda convocatoria en el mes de julio, se propone comenzar el curso la semana del 12 de septiembre, manteniendo las quince semanas de periodo de clases durante cada cuatrimestre y diez semanas de exámenes, como indica el reglamento general de actividades docentes. De este modo, las clases finalizan el 26 de mayo en el caso general y el 19 de mayo en el caso excepcional, si se dejan solo dos semanas de exámenes en enero.

Éstas son las "únicas" fechas fijadas, por lo que se ha dejado "libertad" a los centros de la US para organizar, a partir de esa fecha, los exámenes "de acuerdo con las singularidades de cada uno". El curso 2022-2023 será "excepcional", ya que coincidirán parcialmente en la primera semana los exámenes de septiembre con el inicio del curso académico, circunstancia que "solo se dará el próximo curso". En el caso de los másteres, también se ha dado "libertad" para la organización, incluso para el comienzo del curso, de acuerdo con la demanda de cada uno.

Nuevas titulaciones

En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha aprobado la implantación de dos dobles titulaciones internacionales de máster dentro del proyecto Universidad Europea Ulysseus. Concretamente, la Escuela Politécnica Superior de la US ofertará una Doble Titulación internacional Ulysseus de su Máster en Tecnología e Industria Alimentaria con el Master of Science in Engineering (dentro del programa de estudio Food Technology and Nutrition).

Por su parte, la Facultad de Medicina ofertará la Doble Titulación internacional Ulysseus de su Máster en Investigación Médica: Clínica y Experimental con el Máster en Biotecnología Médico-Farmacéutica de la Università Degli Studi di Genova (Italia). Estos dos nuevos dobles títulos, que incrementan la oferta internacional de la US hasta 73 dobles titulaciones internacionales, son las primeras aprobadas para la alianza Ulysseus dentro del proyecto de Universidades Europeas, una iniciativa financiada por la Comisión Europea para avanzar en el Espacio Europeo de Educación superior.